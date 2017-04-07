ВАСУ визнав правоту генерала Хижого у справі проти Міноборони

5 квітня Вищий адміністративний суд частково задовольнив позов генерал-лейтенанта Хижого проти Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ

У 2015 році, перебуваючи на посаді заступника начальника Генштабу, Володимир Хижий ініціював перевірку військових складівв Україні та попередив Міноборони про можливість скоєння диверсій на військових об’єктах. Однак після вибуху складів у Сватовому Хижий був звільнений особистим наказом міністра оборони Степана Полторака від 18 лютого 2016 року з формулюванням «за систематичне невиконання умов контракту».

Не згодившись із наказом міністра, у квітні 2016 року Хижий звернувся до Вінницького окружного адмінсуду із позовом щодо скасування наказу та поновлення на посаді. Після відмови у задоволенні позову кількома інстанціями, справа була передана до Вищого адміністративного суду України.

Генерал-лейтенант Хижий звинувачує Міністерство оборони та міністра Полторака у тиску на нього з метою приховати від громадськості справжніх винуватців у трагедії у Сватовому.

«У Сватовому відбулася диверсія, про яку я докладав. Але міністру було важливо й потрібно розповісти, що це не диверсія, а халатність військових, щоб показати Президенту, наскільки все погано в армії і який він, Полторак, герой, що візьметься за чистку», – розповів Хижий журналістам.

За його словами, тепер, після вибуху складів у Балаклеї, Міністерству оборони не залишається нічого іншого, як самим чіплятися за версію щодо диверсії, оскільки з усіх, на кого можна було б скинути вину, залишився лише сам міністр Полторак.

«У Сватовому було 3 000 тон боєприпасів. А зараз пішло у небо 90 000 тон, тобто у 30 разів більше. По аналогії, Полторака мають навіть не зняти з посади, а просто посадити. Бо це провина міністра оборони, який повинен бути менеджером та керівником, а не затикати діри та вводити Президента у оману», – заявивзвільнений заступник начальника Генштабу.

На підтримку екс-заступника начальника Генштабу також виступили члени організацій ветеранів АТО. За словами представників організацій, переслідування бойового генерала з боку Міноборони є прямою зрадою. «Коли ми стояли сім чоловік у розвідгрупі і в нас не було озброєння, я вийшов через чергового Генштабу і мене з’єднали з генералом (генерал-лейтенантом Хижим – прим. ред.), він особисто прилетів під Дебальцеве та привіз нам зброю. І це врятовало сім життів. Ми тоді ще дві доби тримали Дебальцеве, і це тоді був плановий вихід. Ваша честе, зрозумійте правильно, ми цю людину знаємо на війні. Він давав нам зброю, він давав нам прикриття. А зараз, виходить, бойових генералів знищують. Виходить, ми чекаємо: приходь, Рассія-матушка, бери нас, бо у нас же не буде нормальних офіцерів, ми всіх їх приберемо», – звернувся до суддів під час засідання командир групи «Тінь».

Після дебатів сторінколегія суддів ВАСУвизнала правомірність аргументів сторони позивача і скасувала рішення Вінницького окружного адмінсуду та Вінницького апеляційного адмінсуду про відмову у поновленні генерал-лейтенанта Хижого на посаді заступника начальника Генштабу. Наразі справу повернуто до першої інстанції.

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