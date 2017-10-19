Вайда, Сенцов і музика свободи

21-22 жовтня у рамках спеціальної дводенної події-тизера 47-го КМКФ «Молодість» відбудеться показ польської програми «Свобода. Кіно соціальних змін».

У програмі можна буде побачити шість фільмів, присвячених темі Свободи. Програму, ініційовану Інститутом Адама Міцкевича, відкриють показом культового фільму класика польського кінематографу Анджея ВАЙДИ «Людина з заліза». У 1981 році стрічка стала першою польською картиною, яка отримала Золоту Пальмову Гілку Каннського Кінофестивалю. Після смерті Анджея Вайди фільм відреставрували для спеціального показу у Каннах і саме цю, відновлену версію легендарної картини, можна буде побачити у Києві.

Майже всі, хто бачив «Людину з заліза», не можуть зрозуміти, як Вайді вдалося зняти у комуністичній Польщі картину, яка компрометує владу. Відповідь на це питання можна буде дізнатися від одного з ідеологів легендарної профспілки «Солідарність» Збіґнєва Буяка, дискусія з яким відбудеться одразу після показу картини. Він був лідером підпільних структур «Солідарності», сидів за свої переконання за ґратами і сьогодні активно продовжує брати участь у громадському житті. Так, у 2014 році, після анексії Криму і початку війни на Донбасі, Буяк став одним із засновників польського «Комітету солідарності з Україною”.

Проте, програма «Свобода. Кіно соціальних змін» – це не лише польські картини. В ній також литовський фільм «В очікуванні вторгнення» та американський «Чотири сезони революції». Остання стрічка розповідає історію двох жінок з різними політичними поглядами, які борються за своє бачення демократичного майбутнього Тунісу – країни, у якій почалася Арабська весна. Інші документальні фільми – це «Врублевський очима Вайди» та «Біси крізь роки» Анджея Вайди. А на завершення – «Процес: Російська держава проти Олега Сенцова» Аскольда Курова. На початку жовтня історію про українського режисера, який став російським політв’язнем, було номіновано на престижну міжнародну премію Silver Eye 2017 як кращий документальний фільм Східної та Центральної Європи.

Також в рамках проекту вперше у Києві виступить відома польська співачка й мультиінструменталістка Кароліна ЦІХА (Karolina Cicha) та один із найкращих бандуристів світу Ярослав Джусь. Польська артистка має на своєму рахунку вже 7 альбомів.

Музичні критики називають її «головним польським музичним явищем останнього десятиліття», «найцікавішим польським голосом нового покоління». В свою чергу, Ярослав Джусь в останні роки здобув славу найактивнішого популяризатора бандури у світі. З сольними концертами він вже виступав у багатьох країнах Європи, Америці та Азії. У 2017 році Кароліна Ціха записала альбом кримськотатарських пісень. Деякі з них, а також композиції польською та українською мовами, Ціха та Джусь виконають 22 жовтня. Цей польсько-український концерт на сторінках фестивалю «Молодість» у Facebook о 22.00 зможуть побачити онлайн усі інтернет-користувачі.

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