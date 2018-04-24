«В Украине ямы стоят дороже, чем дороги», – Александр Соловьев, лидер партии «РАЗУМНАЯ СИЛА»

Согласно международному рейтингу TheWorldEconomicForum, Украина занимает 137 место среди 144 стран мира по качеству дорожного полотна.

Мы уступаем таким странам, как Азербайджан (50 место), Грузия (78) Армения (81), Россия (123). Украинские дороги находятся в ужасном состоянии. Это знает каждый украинец, не зависимо от того, пользуется он коммунальным транспортом или личным. Фактически, в Украине худшие дороги на постсоветском пространстве. Сравнивать их с европейскими – смешно и бессмысленно.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян изданию «Новое время» прокомментировал реальную ситуацию с украинскими дорогами: «90% украинских дорог изношены».

В преддверии выборов правительство обещает нам качественные дороги. Правда только через 5 лет.

«Когда мы говорим о качественном капитальном ремонте, чтобы это было на годы, а не на год, мы начнем работы в этом году, и они будут продолжаться еще 2–3 года», – продолжил Омелян. Он утверждает, что за 5 лет стабильного финансирования Украина будет иметь дороги лучше, чем в Польше до ее вступления в ЕС. После этого надо искать «инструментарий финансирования» для строительства автобанов, однако это дорогое удовольствие и для государства, и для инвесторов, считает Владимир Омелян, называя цифру в 10 миллионов евро за один километр автобана.

«На украинские дороги выделяются колоссальные суммы, при этом 90% дорог – сплошные ямы. В этом году выделено 11,5 млрд грн. Однако Министерству инфраструктуры даже этого недостаточно. При этом ощутимого результата до сих пор не заметно. Более того, теперь нам его в ближайшем будущем уже и не обещают. Автобаны нам сулило ещё правительство Яценюка. Однако отрасль настолько погрязла в коррупции, что каждый год асфальт традиционно продолжает таять вместе со снегом», – прокомментировал лидер партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Соловьев.

«Ключевой фактор – это не сумма, а эффективность распределения и траты средств. В то же время за каждым обещанием правительства слышится подтекст: если вы выберете «правильного» президента, конечно», – отмечает Соловьев.

Отметим, что за последние 4 с лишним года рекордную сумму на строительство и ремонт автодорог «Укравтодор» получил 70 млрд. грн. из бюджета. В 2015 году: тогда на эти цели было выделено 23,1 млрд гривен. В 2016 году финансирование из бюджета было скромнее – 13,9 млрд, однако «Укравтодором» были привлечены дополнительные кредиты на сумму около 1,2 млрд, так что общие расходы в 2016 году на поддержание дорог составили примерно 15,1 миллиарда. В 2017 году в бюджете была заложена сумма в 17,4 миллиарда.

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