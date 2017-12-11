В Україні видали близько 7 мільйонів біометричних паспортів

Про це під час круглого столу заявила Ірина Сушко, виконавчий директор ГО «Європа без бар’єрів»

Зокрема, безвізом вже скористалися понад 340 тисяч українців. На думку Ірини Сушко, кількість тих, хто поїде у країни ЄС, буде залежати і від того, наскільки швидко і зручно люди зможуть отримувати закордонний біометричний паспорт. «Сьогодні кількість виданих біометричних паспортів складає близько 7 млн», – додала вона.

«Має бути запроваджена друга лінія випуску цих ідентифікаційних документів і, відповідно, спроможності поліграфкомбінату «Україна» має бути посилено. Ми очікуємо приріст кількості людей, які будуть користуватися безвізовим режимом», — каже Ірина Сушко.

За матеріалами dyvys.info

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