В Україні сворили “Мапу пам’яті” загиблих в зоні бойових дій на Сході

24 жовтня, у Дніпрі презентували “Мапу пам’яті” загиблих під час збройного конфлікту на Сході країни

Унікальну мапу створила Українська Гельсінська спілка з прав людини. До карти увійшла інформація про загиблих: як цивільних, так і військових з української сторони та з боку терористичних організацій ЛНР-ДНР та російських окупантів.

Розробники ресурсу розповідають, що наразі ними було вже занесено до бази понад 10 тисяч загиблих. Інформацію розробники збирали з різних джерел: дані Міноборони, українських військових та соцмережах. Крім того, писали запити і до місцевої влади.

Чорними крапками на карті позначені загиблі. Є військові й цивільні: чоловіки, жінки й діти.

“Шість місяців ми збирали дані. На сайті є особиста картка кожного загиблого – прізвище, стать, вік. Також є інформація про місце їх загибелі. Про майже 100 людей ми знаємо лише позивні. Про декого не знаємо, наприклад, точної дати чи місця народження. Або статусу — цивільний чи військовий. Але можна додати інформацію, за потреби. Якщо ми говоримо про військовослужбовців ЗСУ, то тут все просто – є спеціальний сайт “Книга пам’яті” звідки ми й брали інформацію про тих чи інших загиблих. Щодо цивільних – такого відкритого реєстру немає. Ми збирали цю інформацію з різних джерел і різними шляхами – це були і інформаційні запити, і дані адміністрацій”, – розповів координатор центру документування УГСПЛ Олексій Біда.

За словами розробників, українська сторона постійно подає відомості про загиблих, а от визначити цю кількість зі сторони Росії поки неможливо. Через те, що РФ не визнає, що її військовослужбовці воюють на території України.

За даними УГСПЛ, за три роки конфлікту на Сході України загинуло: військових – 8,549, цивільних – 1,561. З них жінок – 615, чоловіків – 9,496 та 88 – діти.

Карта пам’яті — на даний час функціонує лише українською мовою. Згодом планують додати англо- й російськомовну версії. Базу загиблих розробники оновлюватимуть.

За матеріалами dniprograd.org

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