В Україні спростили процедуру відвідування Чорнобильської АЕС

У Державному спеціалізованому підприємстві ЧАЕС повідомляють про спрощення процедури відвідування об’єкта.

Станція залишається ядерним об’єктом і всі вимоги безпеки суворо дотримуються, зазначив в інтерв’ю «Радіо НВ» генеральний директор ДСП ЧАЕС Ігор Грамоткін.

Рішення про просту й зрозумілу процедуру організації візитів ухвалили для забезпечення відкритості та прозорості. Грамоткін зазначив, що все абсолютно безпечно.

«Ми робимо це з двома цілями. Перша – звіт перед світовою спільнотою про виконану роботу за 31 рік на Чорнобильській АЕС. Друга – ми максимально намагаємося привернути увагу всієї світової спільноти до того, що на Чорнобильській АЕС ще багато чого належить зробити», – сказав Грамоткін.

Вартість ознайомчого візиту – 2700 гривень. Для групи від 5 осіб знижка в 10%, для груп від 11 осіб – 15%. Сюди входять інструктаж, супровід, послуги перекладача для іноземних і змішаних груп, засоби індивідуального захисту – бахіли, спецодяг, захист органів дихання, комплексний обід. На вимогу дають довідку про отриману дозу радіації. Страхування відвідувачі здійснюють самостійно за бажанням. Тривалість поїздки становить один день. Для відвідування об’єкту необхідно заповнити онлайн-заявку на сайті станції.

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