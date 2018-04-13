В Україні спростили процедуру відвідування Чорнобильської АЕС
У Державному спеціалізованому підприємстві ЧАЕС повідомляють про спрощення процедури відвідування об’єкта.
Станція залишається ядерним об’єктом і всі вимоги безпеки суворо дотримуються, зазначив в інтерв’ю «Радіо НВ» генеральний директор ДСП ЧАЕС Ігор Грамоткін.
Рішення про просту й зрозумілу процедуру організації візитів ухвалили для забезпечення відкритості та прозорості. Грамоткін зазначив, що все абсолютно безпечно.
«Ми робимо це з двома цілями. Перша – звіт перед світовою спільнотою про виконану роботу за 31 рік на Чорнобильській АЕС. Друга – ми максимально намагаємося привернути увагу всієї світової спільноти до того, що на Чорнобильській АЕС ще багато чого належить зробити», – сказав Грамоткін.