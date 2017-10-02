В Україні продовжують порушувати права журналістів

Найбільша кількість порушень порушень свободи слова та прав журналістів зафіксована у вересні

У вересні в Україні зафіксовано загалом 40 випадків . Це (січень – 15, лютий – 21, березень – 16, квітень – 26, травень – 24, червень – 20, липень – 28 , серпень – 23). Із них 18 випадків стосуються застосування фізичної агресії стосовно журналістів. Про це повідомляє Інститут масової інформації.

За даними моніторингу ІМІ, найбільшу кількість порушень прав журналістів експерти ІМІ зафіксували у вересні у категорії «перешкоджання законній журналістській діяльності» – 10 випадків. Кількість перешкоджань у порівнянні з серпнем зросла майже вдвічі (серпень — 6 випадків). Зазначена категорія так і залишається лідером з порушень свободи слова з початку 2017 року.

У вересні у трійку основних порушень свободи слова, окрім перешкоджань, також увійшли обмеження доступу до інформації (8 випадків) та погрози і залякування журналістів (5 випадків).

Загалом порушення свободи слова та прав журналістів у вересні ІМІ зафіксував у 16 областях України. Зокрема, лідерами таких порушень цього місяця стали Київ з областю (10 випадків), Волинь (6 випадків), Запоріжжя (4 випадки) та Вінничина і Полтавщина (по 3 випадкви).

«У вересні, з початком політичного сезону, зросла кількість погроз і залякувань журналістам. Зокрема, цього місяця було зафіксовано 5 випадків тільки психологічного тиску на журналістів», — заявила виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк. За її словами, ІМІ підготувало чергову щомісячну підбірку порушень свободи слова, та готує окрему підбірку випадків з початку року, які будуть передані до уваги правоохоронних органів, для того щоб покращити і пришвидшити розслідування «журналістських справ».

Випадки побиттів у вересні залишилися на тому ж рівні, що у серпні — 3 випадки (серпень — 3). Зокрема, це напад на знімальну групу програми журналістських розслідувань «Схеми» — журналіста Михайла Ткача та оператора Бориса Троценка. У результаті нападу Борис Троценко зазнав струсу мозку та пошкодження руки.

Також ІМІ зафіксував по 4 випадки судових позовів проти ЗМІ та таку ж кількість випадків економічного тиску. Зокрема, це небажання влади профінансувати ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» і виконати вимоги закону.

Крім того, ІМІ зафіксував 2 випадки кібер-атак на скриньки журналісток з Волинської та Рівненської областей. Також експерти ІМІ зафіксували по 1 випадку непрямого, політичного та юридичного тиску, а також один випадок судових позовів від журналістів.

Таким чином, з початку року ІМІ зафіксував 21 випадок побиттів журналістів, 5 випадків цензури, 64 випадки перешкоджання, 31 — обмеження доступу до інформації та 26 випадків погроз.

За матеріалами portal.lviv.ua

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