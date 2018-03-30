В Україні до експлуатації повністю готові тільки 10% споруд цивільного захисту

Українцям немає куди ховатися в разі небезпеки

Про це на засіданні оперативного штабу ДСНС заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

— Сьогодні лише 10 відсотків існуючих споруд цивільного захисту повністю готові до експлуатації за призначенням, 60% «частково готові» і 30% взагалі не готові, — наголосив Геннадій Зубко.

Він наголосив, що це безвідповідально в умовах російської агресії, небезпеки терактів, техногенних катастроф.

Віце-прем’єр-міністр поставив завдання для органів місцевого самоврядування і ОДА провести повну інвентаризацію, створити карту мережі всіх захисних цивільних споруд і оприлюднити на своїх офіційних сторінках.

За матеріалами 7days-ua.com

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