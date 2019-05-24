В українських судах можуть з’явитися кімнати для анонімних свідчень

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновлює державні будівельні норми щодо проектування судів. Зокрема вивчається можливість проектування в цих установах сучасних кімнат для надання анонімних свідчень, облаштованих спеціальним обладнанням, екраном з приховуванням зображення та зміною голосу свідків, які знаходяться під захистом – таємних свідків.

«Певен, що ви бачили такі кімнати у кіно. В реальному житті закордоном для допитів таємних свідків під час розгляду справ у судах зазвичай використовуються ці кімнати зі спеціальним обладнанням, яке приховує зображення та змінює голос. Це важливо для безпеки, захисту та конфіденційності тих людей, які надають свідчення. Зараз ми оновлюємо державні будівельні норми щодо проектування судів. І однією з пропозицій змін до цих норм є обов’язкове влаштування окремої сучасної кімнати, де свідки, які знаходяться під захистом (таємні свідки), зможуть надавати анонімні свідчення. Щоб там було все необхідне обладнання для можливості приховування зображення, зміни голосу та дотримані необхідні вимоги для безпеки та конфіденційності свідків», – написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

Зараз у чинних нормах є вимоги до проектування окремої кімнати для свідків, яка має бути обладнана телефонним та відеозв’язком. «Проте це зовсім не ті умови та обладнання, якими мають бути забезпечені сучасні суди. З цього приводу нам треба ретельно вивчати іноземний досвід, брати його за основу, адаптувати до українських реалій та впроваджувати», – додав Парцхаладзе.

За матеріалами zik.ua

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