З січня 2019 лікарняні в Україні будуть розраховувати за новою системою.

Про це повідомили у Фонді соцстрахування.

Роботодавець зможе оплачувати тільки перші п’ять днів лікарняного, а потім виплати будуть перераховуватися з Фонду соцстрахування. Розмір допомоги буде залежати від трудового стажу та розміру середньої зарплати за останні 12 місяців.

Так, сумарну зарплату за цей період ділять на загальну кількість днів у році (з урахуванням державних свят). Сума, яка вийшла, – це розмір лікарняного. Отримати лікарняний рівний своєї середньої зарплати можуть тільки ті, у кого більше 8 років трудового стажу. Іншим покладається тільки частина зарплати.

У відсотковому співвідношенні: від 3 до 5 років – 60% середньої заробітної плати; від 5 до 8 років – 70%; від 8 років – 100%. Із зростанням мінімальної зарплати виріс і мінімальний розмір лікарняних. Якщо в 2018 році годину роботи оплачувався в районі 22,4 грн, то тепер сума становить 25 грн.

Вже в 2019 році електронні лікарняні листи прийдуть на зміну паперовим. В результаті оформити і продовжити лікарняний можна буде без походу в поліклініку (онлайн).

За матеріалами znaj.ua