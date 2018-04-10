В столиці запрацював оглядовий майданчик на монументі “Батьківщина-мати”

Майданчик “Екстрим” розташований на щиті монумента на висоті 91 метра над землею

Підйом на таку висоту розрахований лише на повнолітніх відвідувачів.

Монумент розташований на території Національно музею історії України у Другій світовій війні на правому березі Дніпра.

Кияни, які планують відвідати атракціон вже днями та дізнавалися про ціни на квитки, вартість 15 хвилин захоплюючих та незабутніх вражень коштуватиме 300 гривень.

За матеріалами ukurier.gov.ua

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