В столиці пройде унікальний чемпіонат з рибної ловлі серед людей з обмеженими можливостями

Метою є повернення людей до повноцінного життя, їхня фізична реабілітація і психологічна адаптація

О 10:00 25 серпня 2018 року (субота) на Жуковому острові (координати: 50.334561, 30.594680, ostriv.pp.ua) відбудеться безпрецедентна подія – “Острів Надії” – десятий щорічний відкритий чемпіонат зі спортивної рибної ловлі поплавковою вудкою з берега серед людей з обмеженими можливостями, які мають фізичні вади та пересуваються на інвалідних візках.

Жеребкування учасників розпочнеться о 10:00. Перша група вийде на воду об 11:00.

“Острів Надії” започатковано Всеукраїнською організацією „Союз організацій інвалідів України”. Планується, що у цьогорічних змаганнях вдруге візьмуть участь воїни-учасники АТО, які внаслідок поранення стали інвалідами.

За задумом організаторів ці змагання традиційно стануть першим етапом щорічного чемпіонату рибалок, присвяченого прийняттю Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні” від 6 жовтня 2005 року.

Головним завданням визначено пригорнути увагу суспільства до проблем реабілітації інвалідів в Україні взагалі і в Києві зокрема.

Метою є повернення людей, які з різноманітних причин втратили певні фізичні можливості, до повноцінного життя, їхня фізична реабілітація і психологічна адаптація, а також популяризація спортивної риболовлі, як здорового способу життя і гармонійного розвитку людини.

До участі в заході запрошено всіх бажаючих, хто не зважаючи на інвалідність, не втратив захоплення рибалкою та активним способом життя. У змаганнях передбачено особисту участь за різними категоріями.

Крім того, запрошений Голова Київської міської державної адміністрації В. Кличко, депутати Київської міської ради.

Серед понад 20 вже заявлених учасників:

І. Григор’єв – чемпіон Європи з мотокросу, перший в СРСР бронзовий призер чемпіонату світу з мотокросу, восьмикратний чемпіон СРСР з мотокросу, заслужений майстер спорту СРСР. О. Дорошенко – заслужений художник України. О. Пустовойт – Голова Громадської асоціації «Центр соціальної реабілітації інвалідів «Острів Надії», член Національного олімпійського комітету України. Е. Скакун – воїн-інтернаціоналіст, кавалер багатьох орденів і медалей СРСР і України.

веб сайт: https://ostriv.pp.ua/

Реєстрація учасників: 050-469-94-46 – Олександр Пустовойт.

Акредитація журналістів, які мають намір висвітлювати чемпіонат, проводиться до 19.00 24 серпня 050-446-82-45 – Костянтин Хівренко.

Реєстрація учасників та акредитація журналістів обов’язкова

Час і місце зустрічі для посадки в транспорт о 9:30 25 серпня, метро Видубичі (під мостом, у напрямку Конча-Заспи) або о 10:00 безпосередньо на Жуковому острові (координати: 50.334561, 30.594680).