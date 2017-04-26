В столиці планують збудувати 5 нових центрів переробки відходів

Київська міська державна адміністрація пропонує збудувати в Києві п’ять нових центрів поводження з твердими побутовими відходами

Основними завданнями центрів стане сортування сміття на основні фракції – ресурсоцінні компоненти (пластик, папір, скло, залізо тощо), біомасу та фракцію, що може використовуватися як альтернативне паливо. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, презентуючи депутатам Київради проект Концепції розвитку сфери поводження з побутовими відходами в місті Києві.

Він також зауважив, що Київ, відповідно до розробленої Концепції, орієнтований на зменшення кількості сміття, що захоронюється.

— Визначили п’ять локацій, що можуть стати потенційними майданчикам для будівництва центрів переробки на основі механіко-біологічного методу: сортування на кілька фракцій та раціональне використання кожної із них. Це ділянки біля заводу «Енергія», біля ТЕЦ 6, біля полігону № 1, дві ділянки на Київщині – в північно-західному напрямку та на півдні області. Усі ці об’єкти базуватимуться на механіко-біологічному методі обробки і не передбачають спалення, — зазначив Пантелеєв.

На його думку, сміття має сортуватися, а кожна відсортована фракція –максимально раціонально перероблятися.

— Відходи сортуватимуть на кілька основних фракцій. Перша – ресурсоцінні компоненти: метал, папір, поліетилен і пластик, інші речі, які можна реалізувати. Друга фракція – органіка, тобто біомаса: залишки їжі, рослинні відходи. Вона використовуватиметься для виробництва електроенергії і тепла. Третя фракція – це залишки паперу, деревини та інші речі, які можна використовувати як альтернативне паливо наряду зі щепою, — сказав він.

Джерело: vechirniykiev.com.ua

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