В ПАО ГАК «Хлеб Украина» украли имущество, – заявил управляющий санацией компании Евгений Лахненко

Евгений Лахненко, который в последнее время проводил работу по восстановлению контроля за государственной собственностью Украины за границей, а именно порта «Лотос», разоблачил преступную схему на территории Украины.

Находясь в статусе управляющего санацией ПАО ГАК “Хлеб Украины” Евгений Лахненко разоблачил преступную схему, которая позволила преступным способом вывести из государственной собственности по меньшей мере два элеватора, которые находились в собственности ПАО ГАК “Хлеб Украина” и были переданы в пользование двух дочерних предприятий ОАО ГАК “Хлеб Украины”: “Баловский комбинат хлебопродуктов” и “Мировский элеватор”.

Так, на этапе судебных разбирательств в деле о банкротстве ГАК “Хлеб Украины” еще в 2013-м году Хозяйственный суд Днепровской области вынес постановление, в котором признал Дочернее предприятие Государственной акционерной компании “Хлеб Украины” “Баловский комбинат хлебопродуктов” банкротом и открыл ликвидационную процедуру. За год ликвидатор этого предприятия предоставил в суд отчет по результатам анализа финансово-хозяйственного состояния комбината и отметил, что должник имущества не имеет, хотя по данным ГАК “Хлеб Украины” стоимость имущества комбината оценивается в размере более 35 млн. грн. Впоследствии тот же Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом еще одно дочернее предприятие ГАК “Хлеб Украины” – “Мировский элеватор”. И ликвидатор вновь предоставил в суд отчет о балансе предприятия, в котором указал, что за должником не зарегистрировано никакого имущества, хотя по данным ГАК “Хлеб Украины” стоимость этого имущества дочернего предприятия оценивается в размере свыше 12 млн. грн.

Оба указанные предприятия имели на балансе элеваторы, поскольку были работающими предприятиями. Таким образом, по мнению Евгения Лахненко, суд узаконил рейдерский захват активов, целью которого было установление монополии на формирование закупочных цен на зерно. Евгений Лахненко отмечает, что согласно законодательства суд не имел права применять к дочерним предприятиям Государственной акционерной компании “Хлеб Украины” “Баловский комбинат хлебопродуктов” и “Мировский элеватор” процедуру ликвидации. Действующее законодательство запрещает применять процедуру ликвидации в отношении предприятий, приватизация которых запрещена. Следовательно, управляющий санацией ПАО ГАК “Хлеб Украины” Евгений Лахненко обращается к СБУ, ГПУ и Президента Украины с требованием расследовать факт хищения государственного имущества, чем нанесен значительный ущерб государственной компании ПАО ГАК “Хлеб Украина”.

“Сейчас продолжается розыск государственных активов, которые были незаконно выведены из собственности ПАО ГАК “Хлеб Украины”, – отмечает Евгений Лахненко.

По материалам “КОММЕНТАРИИ”

Залиште свою думку!