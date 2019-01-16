В НАБУ збирають компромат на керівництво ДБР?

Детективи НАБУ отримали неофіційну вказівку збирати компромат на керівництво Державного бюро розслідувань.

Про пише Інформаційна Хвиля з посиланням на власні джерела.

Так, повідомляється, що 14 січня цього року під час наради в Національному антикорупційному бюро його директор Артем Ситник дав вказівку своїм підлеглим почати розслідування діяльності Директора Державного бюро розслідувань Романа Труби та його заступників – Ольги Варченко та Олександра Буряка. При цьому він начебто дав вказівку відповідне провадження не реєструвати, “до появи перших доказів”.

Відомо, що після початку роботи Державного бюро розслідувань, всі справи щодо можливих злочинів співробітників та Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, які знаходилися та розслідувалися Службою безпеки України та Генеральною прокуратурою України, за підслідністю мають потрапити до ДБР.

Зокрема, може йтися про кримінальне провадження щодо можливого розголошення даних досудового розслідування керівником Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артемом Ситником у справі міністра інфраструктури, кримінальну справу стосовно детектива Національного антикорупційного бюро України Сергія Яндюка та багато інших справ, які відтепер змінили підслідність.

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