В Минэнергоугля представили победителей конкурсов на должности глав Директоратов

Проект реформирования десяти министерств предусматривает упрощение бюрократических процессов

В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины прошла встреча победителей конкурсов на должности генеральных директоров созданных директоратов и аппарата министерства. Мероприятие было организовано по поручению министра Игоря Насалыка. Об этом говорится на сайте Министерства.

Напомним, в рамках пилотного проекта реформирования десяти министерств, в котором участвует и Минэнергоугля, созданы качественно новые подразделения по формированию государственной политики – директораты.

Исполняющая обязанности государственного секретаря Юлия Пидкоморная представила сотрудникам структурных подразделений Министерства, функции которых передаются в директораты, Виталия Кушнирова – генерального директора Директората стратегического планирования и европейской интеграции.

«Мы должны обеспечить эффективную реализацию функций по стратегическому планированию, евроинтеграции и бюджетному процессу, объединив усилия лучших специалистов в рамках созданного директората. Мы собираемся привлечь лучших специалистов по этим вопросам в ходе предстоящих конкурсов», – подчеркнула Юлия Пидкоморная.

Другой победитель – генеральный директор Директората ископаемых видов топлива, который объединит функции действующих ныне нефтегазового и угольного департаментов, Максим Федотов рассказал о миссии, видении и основных функциях директората. Также он представил систему построения его структуры и принципы распределения по экспертным группам.

По словам Юлии Пидкоморной, реформа предусматривает упрощение бюрократических процессов и отход от советской системы государственного управления на основе использования лучшего европейского опыта.

«Реформа государственной службы и изменение системы работы органов исполнительной власти это реальная возможность для молодых и амбициозных специалистов реализовать свои знания и опыт и попробовать себя на конкурсах на различные категории должностей в директорат», – отметила Пидкоморная.

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