В МОН не рекомендують проводити випускні вечори у приміщеннях закладів освіти

Міністерство освіти і науки не рекомендує проводити святкові банкети у приміщеннях закладів освіти.

Про це повідомила прес-служба МОН.

“Міністерство не рекомендує … проводити святкові банкети у приміщеннях закладів освіти. Також, наголошується, що організація (проведення випускних вечорів — ред.) в межах школи не повинна супроводжуватися збором коштів з батьків випускників”, — йдеться у відповіді.

Цього року свято Останнього дзвоника для школярів міста Києва відбудеться у п’ятницю, 31 травня.

Зазначається, що рішення про проведення свята Першого дзвоника приймає кожен навчальний заклад особисто, тому свято може бути проведено як 1 вересня (в суботу), так і 3 вересня (в понеділок).

За матеріалами unn.com.ua

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