В Києві створили кількагодинний туристичний маршртут локаціями відомого серіалу

У Києві створили туристичний маршрут “Локаціями зйомок мінісеріалу “Чорнобиль”. Новий туристичний маршрут розробили Управлінням туризму та промоцій КМДА спільно з туристичними операторами та гідами Києва

“За місяць ми створили реальну екскурсію, яка буде точно плюсом в путівнику екскурсій по місту Києву. Це буде екскурсія про те, яким був Київ 33 роки тому, як кияни проживали в 1986 році трагедію, про що вони знали, про що не знали, як вони допомагали ліквідувати цю аварію”, – розповів начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко.

Тур проводитиметься чотирма мовами: українською, англійською, німецькою та російською. Екскурсію можна буде замовити з наступного тижня.

До туристичного маршруту включені київські локації, показані у мінісеріалі, а також Національний музей “Чорнобиль” та Арка дружби народів. Тривалість екскурсії складатиме 3 години.

Гід по Києву Ася Лазо розповіла: “Локації, які були використані в серіалі, їх не називали тими місцями, які були, те, що знімали на станції метро Театральна, на вулиці Богдана Хмельницького — це була Москва, Інститут гідробіології – була лікарня у Прип’яті, бібліотека Вернадського – Москва. Ми думали, як ці всі об’єкти поєднати в екскурсію, у нас був ліміт часу 2-3 години, тож нереально, враховуючи затори на дорогах, розміри Києва, все охопити в один день. Тому ми починаємо на вулиці Хрещатик, потім маршрут йде через Поділ в Музей Чорнобиля, потім їдемо до вулиці Богдана Хмельницького. Ця частина маршруту буде на автобусі, а потім від метро Театральна йдемо пішки через вулицю Хрещатик і до Арки Дружби народів. Тобто з локацій із фільму буде Будинок із зіркою на Хрещатику і станція метро Театральна”.

Водночас планується додати до екскурсії й інші локації зйомок фільму – Троєщину, Оболонь, однак наразі під час екскурсії деякі кадри з фільму показуватимуть на екрані.

За попередніми оцінками, ціна туру складатиме близько 30 євро з людини.

За матеріалами “Укрінформ”

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