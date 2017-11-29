В Киеве в пользу «Кристалбанка» захватили два спортивных объекта

В Киеве провели рейдерский захват помещений фитнес-клубов сети «Спортлайф» по ул. Лебедева-Кумача, 5 и Симеренко, 1 (шесть объектов) общей площадью около 6,7 тыс. кв. м.

Об этом говорится в публикации «В Киеве руками провинциального «черного регистратора» у законных владельцев отбирают два спортивных объекта».

Инвесторы столкнувшиеся с рейдерами 30 ноября (в четверг) будут пикетировать центральное здание министерства юстиции (Рыльский переулок, 10) с целью привлечь внимание СМИ и минюста к произволу дельцов.

Как выяснилось, на этот раз переоформление столичной недвижимости произошло кулуарно руками государственного регистратора Олега Замфира из Днепропетровской области, который 10 ноября на основании заявления подставного физлица Максима Величко и поддельных судебных решений переоформил права собственности на эти объекты с законного владельца – ООО «Финансовая компания «Фактор Груп» – на «Кристалбанк». Это финучреждение 13-14 ноября в свою очередь поспешно продало спортивные объекты структуре «А.М. Смарт Груп». Затем помещения по хитрой схеме были переданы назад в ипотеку этого банка.

Как отмечается в статье, прежние владельцы помещений погасили свои ипотечные обязательства перед «Терра-Банком», а «Кристалбанк» как правопреемник лопнувшего банка уже давно потерял право претензий на данную недвижимость.

Тем не менее своим решением Замфир восстановил старые запреты на отчуждение и ипотеку с «Терра-Банк», зарегистрировав право собственности за ПАО «Кристалбанк».

Выяснилось, что Величко предоставил Замфиру для проведения перерегистрации фиктивные судебные решения якобы от имени Днепропетровского райсуда Днепропетровской области по производствам №№175/4027/17 и 175/4027/17-7851.

Однако эта судебная инстанция официальным письмом уже опровергла, что по данным искам были приняты какие-то решения.

Более того, из материалов этих гражданских дел следует, что разбирательства никаким образом не имеют отношения ни к объектам недвижимости в Киеве, ни к «Кристалбанку» и т.д. То есть на лицо – чистой воды фальсификация ухвал, на основании которых Замфир пошел на незаконное внесение изменений в регистрационные права.

Удивляет еще и другой факт, свидетельствующий о сомнительности манипуляций с перерегистрацией объектов недвижимости и злом умысле схемщиков. Речь идет о территориальности регистрационных процедур. Выглядит странным, что г-н Величко обратился к регистратору из совсем другого региона, хотя регистрационные действия должен был осуществлять нотариус из Киева, так как речь идет о столичной недвижимости. Очевидно, что провинциальный регистратор – звено в цепи схемы по рейдерскому захвату недвижимости в Киеве.

Напомним, ранее «Кристалбанк» фигурировал еще в нескольких скандалах. Так, в марте 2015 г. СБУ открыла уголовное производство №12015100070001990 по факту незаконного вывода активов ПАО «Киевский ювелирный завод», находящихся в залоге у «Укрэксимбанка»

В мае 2016 г. Нацполиция зарегистрировала уголовное дело №42016000000001331, расследуя деятельность преступной группировки, занимавшейся масштабным незаконным отмыванием денег. По данным правоохранителей, преступники, в частности, использовали счета фиктивных предприятий и физических лиц, открытых в «Кристалбанке».

В декабре 2014 г. «Кристалбанк» был оформлен на жену бывшего заместителя Клюева Вадима Копылова.

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