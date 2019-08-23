В Киеве мошенники пытаются завладеть квартирами в элитном доме на Димитрова, – СМИ

Сумма ущерба, который мошенники пытались нанести государству, по данным расследования составила – более 240 млн грн.

Рейдеры и мошенники «со стажем» Сергей Супрунюк и Сергей Хейлик пытаются провернуть очередное дело по незаконному завладению 25 квартирами в центре Киева, – сообщают в своем расследовании журналисты «Антикоррупционная инициатива» (АИ) в материале сайта «Персона».

Так, по данным, предоставленным АИ в 2004, 2005 и 2007 годах Банк «Киев» выдал несколько кредитов «Автомобильной компании «Укртранс» под залог ряда квартир. В 2015 году банк обанкротился, и его активы были переданы на баланс другого государственного банка – «Укргазбанк».

В материале наших коллег указывается факт, – «Понимая, что «Укргазбанк» вскоре начнет процедуры взыскания по кредитам, которые на тот момент не обслуживались уже несколько лет, компания «Укртранс» зарегистрировала договор от имени «Укргазбанка» о передаче прав требования по ипотечным кредитам ООО «Финансовая компания «Кредит Гарант», который впоследствии отступил права требования ООО «Финансовая компания «Джерелофинансив». Журналисты АИ обращают внимание, что при этом были подделаны договора и подписи представителя банка, что было установлено экспертизой в уголовном производстве.

Как сообщается в материале, в ответ на такие незаконные действия «Укргазбанк» подал иск в суд, в результате которого Хозяйственный суд г. Киева признал договора о передаче прав требования по кредитам компаниям «Кредит Гарант» и «Джерелофинансив» недействительными.

Апелляционный и Кассационный суды также признали незаконные действия рейдеров, установив недействительность сделок. А сумма ущерба, который мошенники пытались нанести государству, по данным расследования составила – более 240 млн грн.

В 2018 году, в рамках исполнительного производства, в качестве покрытия долга, на публичных торгах было реализовано залоговое имущество «Укргазбанк», в частности комплекс зданий автомобильно-транспортного предприятия по ул. Народного Ополчения (сумма продажи – 30,4 млн грн) и два нежилых помещения по улице Саксаганского (общая сумма продажи – 26,7 млн грн). По мнению юристов, дальнейшее удовлетворение денежных требований банка за счет имущества должника было экономически нецелесообразным и невыгодным для банка, поэтому банк решил продать права требования третьим лицам.

В частности, были проданы права на 25 квартир по адресу: Киев, ул. Димитрова, 2-Б, которые находятся в ипотеке банка.

В феврале 2019 года между «Укргазбанком» и ООО ФК «Реверс Инвест» был заключен договор факторинга – финансовая компания за 13 млн грн выкупила права требования по вышеуказанным объектам недвижимости.

Позже, исходя из целесообразности, «Реверс Инвест» продала права требования ООО «Рио Фин».

Однако, как сообщают юристы ООО «Рио Фин», на днях стало известно, что мошенники успели переоформить эти квартиры на частных лиц. Так, по данным расследования, в государственном реестр были внесены новые данные о владельцах, при этом без упоминания ипотечных договоров и обременения по этой недвижимости. Часть квартир, чтобы их было тяжелее взыскать в пользу банка, были оформлены на нескольких владельцев.

В результате, в настоящий момент аферисты, под видом «обычных» покупателей квартир, якобы ни о чем не знавших, пытаются доказать незаконность покупки финансовой компанией прав требований по кредитам у банка.

Как рассказали журналистам АИ адвокаты ООО «Рио Фин», «владельцы» квартир физически никому не дают возможности проникнуть на территорию. По информации от консьержей, из 25 квартир заселены только 8, но одни и те же люди «охраняют» все квартиры.

Юристы обращают внимание правоохранительных органов на то, что – «Два главных фигуранта всех этих дел, которые тянутся годами – уже известные по многим другим преступлениям в Украине Сергей Супрунюк и Сергей Хейлик, и не думают сдавать свои позиции».

Журналисты «Персоны» задаются вопросом, насколько успешно, и будет ли, вообще, реализована Декларация Президента Владимира Зеленского о непримиримой борьбе с коррупцией, и останутся ли безнаказанными фигуранты этого скандала?

Подробнее о подвигах данных персонажей сообщает «Персона»

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