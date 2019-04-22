В команде Порошенко пытаются срочно поменять главу Миссии Украины при НАТО – эксперт

Министр оброни и иностранных дел Степан Полторак и Павел Климкин хотят до своего ухода назначить лояльного себе главу миссии Украины при НАТО, об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook – Иван Апаршин, который отвечает, за сферу безопасности и обороны в команде Владимира Зеленского.

Напомним, вчера, 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов. Победу праздновал Владимир Зеленский, набравший более 73% голосов.

По материалам ЛЕНТА.ЮА