В грудні та січні на українців чекають довгі вихідні

25 грудня і 7 січня, коли віряни святкують Різдво Христове, а також на Новий рік 1 січня, встановлено святковими вихідними днями взимку.

Для раціоналізації використання часу, рекомендується також вихідним днем встановити у понеділок, 24 грудня, який потрібно буде відпрацювати у суботу, 22 грудня.

Також вихідним рекомендується встановити 31 грудня із відпрацюванням у суботу, 29 грудня.

Відповідно до 73 статті Кодексу Законів про працю в Україні, у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Також зазначається, що у разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

На підприємствах, в установах, організаціях, де робота не може бути перервана в загальний вихідний день у зв’язку з необхідністю обслуговування населення (магазини, підприємства побутового обслуговування, театри, музеї і інші), вихідні дні встановлюються місцевими радами.

За матеріалами ukranews.com

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