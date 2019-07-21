В округе расположены 142 избирательных участка городов Канев, Золотоноша, части Черкасс, и около 80 сел региона. На 16:00 серьезных правонарушений, связанных с избирательным процессом, не зафиксировано. Однако на нескольких участках в Золотоноше регистрацию попытались пройти спортивные за внешностью якобы журналисты издания «Златокрай» и нескольких других, котре по информации Комитета избирателей Украины (КИУ), так и не смогли вспомнить фамилию редактора, а также сформулировать редакционное задание.

Также в Золотоноше зафиксированы факты проведения фейковых экзит-полов организациями, не зарегистрированными в ЦИК. На месте работает полиция, и представители ОО “ОПОРА”.

Незначительные процедурные нарушения на участках связаны с неудобной выкладкой информации о кандидатах, и техническими неудобствами. Так, на участке 710304 поселка Тростянец Каневского района около 11:00 на 15 минут исчезло электричество.

Также есть информация из 885 участка о подвозе избирателей на автобусах, за счет некоторых кандидатов. Информация о связи перевозчиков с политическими группами в настоящее время проверяется правоохороникамы.

А вот на участке 710724, поселка Первомайское, наблюдатель от партии «Свобода» Георгий Стритенко, по свидетельству представителей участковой комиссии, «делает определенные провокации, не дает избирателям голосовать и выгоняет из участка».

По мнению наблюдателей, главной проблемой нынешних парламентских выборов в Черкасской может стать не только яростное сопротивление старой системы, но й банальная явка избирателей. В связи с хорошей погодой большинство молодежи, и семейных пар с де тишками, еще не вернулись из отдыха. В святи с этим, явка на 16:00 составила чуть больше 30%. Надеемся что с наступлением вечерней прохлады, ситуация изменится, и у жителей Черкащины усилится желание сделать свой осознанный выбор.

Напоминаем, что избирательніе участки работают сегодня до 20.00

Иллюстрационное фото: Прямий

По материалам ЛЕНТА.ЮА