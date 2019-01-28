В 2018 році Туреччину відвідала рекордна кількість українців

Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга



“Кількість туристів з України, які відвідують Туреччину, з кожним роком неухильно зростає. Минулий рік став рекордним – 1,35 млн”, – повідомив він.

Дипломат зазначив, що і українські, і турецькі туроператори планують розширювати співпрацю. Відзначимо, що Туреччина є одним з найпопулярніших напрямків для поїздок серед українців. Це пов’язано з доступними цінами і високим сервісом. Також, згідно зі статистикою, українці найчастіше користуються можливістю “гарячих путівок”.

Найпопулярніші напрямки, це Анталія, Аланія і Кемер.

За матеріалами businessua.com

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