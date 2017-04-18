«Усі за Аласанію!», або Брудні ігри на «Першому національному»

Перемога людини Авакова якщо і стала сюрпризом, то не таким вже й неочікуваним

Все до того й ішло: Національне суспільне телебачення, створення якого було одною з вимог ЄС, мало дістатися комусь із правлячої коаліції. Хоча інтрига зберігалася до останнього – чи залишить Банкова цей солодкий телешматок собі, чи подарує у владарювання партнерам з «Народного фронту». Питання, очевидно, вирішувалося у порядку імпровізації: якщо у першому турі Аласанія і Наливайко (читай: НФ та БПП) отримали обидва по 8 голосів (ще один голос був відданий за Романа Вибрановського), то вже через кілька годин картина дивним чином помінялася. Аласанія зненацька набрав аж 10 голосів, а Наливайко усього-на-всього 7.

Механізм цього «зненацька» уявити не так вже й важко, оскільки існуючі схеми всім добре знайомі, і велосипедів влада зазвичай не винаходить. Ось запис від 11 квітня на сторінці одного з конкурсантів, журналіста з 30- рiчним досвiдом роботи в українських ЗМI Юрія Дарагана: «Під час презентації своєї концепції побачив на власні очі розсилку повідомлення у телефоні Тетяни Лебедєвої: «Усі голосуємо за Аласанію!». А потім як читали це окремі члени».

Нагадаємо, що Тетяна Лебедєва є головою Наглядовою ради НСТУ. Ми зв’язалися особисто з Юрієм Дараганом, щоб підтвердити авторство допису у Facebook. Ось відповідь Дарагана:

«Коли я виступав, Лебедєва сиділа таким чином, що мені було видно екран її телефону. Шрифт був дуже великий, і я бачив цей текст на власні очі. Готовий підтвердити це у будь-якому суді, на будь-якому детекторі брехні».

Крім того Дараган розповів, що після затвердження кандидатів заступник Лебедевої, редактор сайту «Суспільне мовлення» Світлана Остапа заявила, що він є фігурантом кримінального впровадження. «По телефону вона мені сказала: «А щодо вас, Юріє Дараган, взагалі відкрито кримінальне впровадження. Відповідний лист надійшов до Наглядової ради, ми його вивчаємо і також збираємося надрукувати». Коли я спитав, що ж це за впровадження і чому я про нього вперше чую, Остапа відповіла, що це ще треба уточнити і швидко завершила розмову. Оскільки більше про це мова не йшла і жодних звісток від правоохоронних органів я не отримував, я і досі не знаю, який саме «злочин» мені інкримінувало НСТУ», – розповів Дараган.

Отже, нічого оригінального. Тиск на кандидатів, «диригування» голосуючими а-ля Чечетов – такі нехитрі махінації Україна вже бачила неодноразово. Навіть у справах набагато серйозніших, аніж дерибан коштів на телемовлення. Утім, «перша кнопка» теж коштує державі аж ніяк не ламаний гріш: лише на підготовку трансляції «Євробачення» у бюджеті виділено 450 мільйонів гривень. І це якщо не рахувати 1,2 мільярди, які НСТУ має отримати з бюджету протягом 2017 року. Отже, корупція квітне й пахне, і треба гадати, що серед кандидатів не один Дараган зіткнувся з тиском з боку адмінресурсу.

Власне кажучи, на наших очах відбувся банальний розподіл сфер впливу. «Народний фронт» із благословення Банкової (палкі привітання Аласанії від Стеця являють собою прямий доказ цього) отримав «першу кнопку» і весь зав’язаний на неї ресурс. Те, що Аласанія за часи свого попереднього хазяйнування обвалив рейтинги НТКУ трохи не до рівня плінтусу, ролі не грає. Очевидно, насущне завдання голови НСТУ набагато простіше: контроль та розпил на користь конкретної політсили. А для цього бути генієм медіа зовсім необов’язково.

Однак тут є ще один цікавий момент: що саме планує отримати Порошенко від реалізації цього союзницького «договорняку»? Якщо розпил планується вести на користь обох сил, то так відверто віддавати руль Авакову і Ко виглядає дещо необережним. Звичайно, зараз Блок Порошенка та «Народний фронт» – друзі і союзники, однак у випадку позачергових виборів ці союзники обернуться на запеклих ворогів. Тож або Банкова має свої важелі для керування Аласанією, або ж в обмін на «здачу» НСТУ Президент мав виторгувати собі якійсь інший бонус – і то чималий. Який саме, очевидно, має стати з часом зрозумілим, однак з Суспільним телебаченням все ясно вже зараз. Воювати з Аваковим і Ко вже ніхто не піде, отже можна остаточно вважати, що битву за «першу кнопку» НФ виграв. Ну а якщо український медіапростір від цього програв – тим гірше для українського медіапростору. Як казали ще давні римляни, горе переможеним!

Залиште свою думку!