Уряд призначив нового голову Національної поліції України

Новопризначений голова Нацполіції Ігор Клименко висловив вдячність за довіру.

«Для мене честь очолити найбільший правоохоронний орган держави – Національну поліцію України. Водночас, розумію надвідповідальність та важливість цієї посади», ‑ сказав він.

Ігор Клименко зазначив, що продовжуватиме ті реформи, які реалізують з моменту створення НПУ. У той же час зверне увагу на вирішення проблем, які найбільше турбують громадян України.

«Завдання номер один – покращення стану реагування на повідомлення про вчинення злочинів та правопорушень. Наступний напрям роботи – профілактика злочинності, у першу чергу її вуличним проявам, а також покращення ефективності у забезпеченні безпеки дорожнього руху», ‑ повідомив голова Нацполіції.

Ігор Клименко зауважив, що активно продовжуватиме роботу у напрямку протидії насильству у сім’ї, протидії незаконному обігу наркотичних речовин. Окремим питаннями буде налагодження співпраці поліції з територіальними громадами, а також розвиток та використання IT компонентів у побудові відомства.

«Запевняю у повній готовності до якісного виконання завдань, поставлених перед Національної поліцією керівництвом держави, Урядом, а найголовніше – народом України», ‑ наголосив очільник Нацполіції.

Довідково

Народився 25 жовтня 1972 року у Києві. У 1994 році закінчив Харківський військовий університет. До 1997 проходив військову службу у ракетній військовій частині. Заочно закінчив Одеський державний університет та отримав кваліфікацію – психолог. У 2014 році закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». В органах внутрішніх справ служить з 1998 року, пройшов кар`єрний шлях від психолога Центру практичної психології Управління МВС у Харківській області до начальника Департаменту і заступника голови Національної поліції України. Учасник миротворчої операції на території колишньої Союзної республіки Югославія у Косово. У 2014 році брав безпосередню участь в Антитерористичній операції на Донбасі. Координатор процесу реформування правоохоронного відомства у тісній співпраці з іноземними партнерами. Нагороджений відомчими відзнаками МВС України та медаллю «Захиснику Вітчизни».

Джерело: Департамент комунікації МВС Україн

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