Умирание гиганта: коррупционный скандал на Харьковском заводе

Задержание правоохранителями двух высокопоставленных руководителей одного из крупнейших предприятий Украины – завода ГП «Электротяжмаш» может стать лишь началом целой череды громких криминальных разоблачений.

Заместитель директора завода и начальник одного из отделов вымогали у директора коммерческой структуры взятку в размере 1,5 миллиона гривен. Вымогали, за выполнение ими собственных договорных обязательств… При получении первой части этой суммы – 37 тысяч долларов они были задержаны.

3 марта 2017 года, по требованию Харьковской областной прокуратуры, Киевским районным судом была избрана мера пресечения подозреваемым – содержание под стражей.

В том же судебном заседании была определена сумма залога – по 960 тысяч гривен на каждого. Дело возбуждено по части 4 статьи 368 УК Украины.

Такова официальная часть этой истории, озвученная многими СМИ. Теперь, о том, что на самом деле стоит за неприятным, но, на первый взгляд, частным инцидентом.

Харьковская прокуратура, в соответствии с законом, не упоминала в своих сообщениях название предприятия, оказавшегося в центре этого коррупционного скандала. Однако народная мудрость: «на воре шапка горит», в данной ситуации сработала мгновенно. От имени руководства завода прозвучало заявление: «уголовное производство в отношении сотрудников завода… рассматривается как попытка дестабилизации работы завода и провокация». Впрочем, о том, на каком предприятии произошло преступление, как сами и фамилии взяточников, для харьковчан – «секрет Полишинеля»… Соблюдая принцип «презумпции невиновности» обозначим их, как – М. и К.

Пресс-служба «Электротяжмаша» неслучайно столь оперативно встала на защиту данных граждан. Эти «М. и К.» – не просто, какие-то топ-менеджеры, это – члены группы лиц, привлеченных к управлению предприятием, непосредственно исполняющим обязанности директора «Электротяжмаша» – Дмитрием Костюком. По совместительству, как и прочие члены команды, они – близкие и давние друзья Костюка.

Дмитрий Костюк появился на Харьковском заводе «Электротяжмаш» в 2012 году, в качестве «смотрящего» от одного могущественного Донецкого клана. Так утверждает журналист Виктор Гаценко в материале, опубликованном информационным агентством РБК-Украина. Упоминание в СМИ, в этой связи, Рината Ахметова не совсем корректно. Ринат Леонидович, скорее всего, даже не знал о существовании некого менеджера очень средней руки, некогда служившего в одной из его структур…

Занимая руководящие посты на одном из крупнейших предприятий Украины – «Электротяжмаше», Костюк уютно обживался в приютившем молодого коммерсанта Харькове. Понемногу он «подтягивал» в своё окружение друзей и соучеников из родного Запорожья и других центров Донецкого региона. Однако грянул 2014 год. Мощные политические потрясения, обрушившиеся на страну, изменили баланс сил и установили иные приоритеты. Высоким покровителям пришлось решать совсем другие проблемы.

Нет, Костюк не бросился освобождать Донбасс от «сепаратистов», как и не стал героически сражаться с «бандеровцами». «Теплое» место в спокойном Харькове, да в окружении верных ему однокашников и друзей, привлекало Дмитрия куда больше, чем окопная романтика. Должность первого заместителя директора крупнейшего завода в 32 года, это вам – не фунт изюма…

Несколько напрягала «занятость» более глобальными проблемами прежних покровителей. Новые покровители объявились сами, и с ними Костюк быстро нашел общий язык. В 2015 году профильное министерство – МЭРТ возглавил литовский «реформатор» Арвидас Абромавичус. Новый министр, входящий в яценюковский пул «приглашенных зарубежных менеджеров не скрывал своей «реформаторской стратегии» неоднократно прямо заявляя, что большинство украинских крупных промышленных гигантов, в том числе и «Электротяжмаш», должны быть проданы исключительно западным инвесторам. Абромавичус нашел в лице Костюка – идеального исполнителя одной из частей своей стратегии. Понятно, что предприятие, находящееся на грани банкротства, легче перепродать за бесценок…

Первым делом, «костюковцы» избавились от всех прежних топ-менеджеров предприятия. Под разными предлогами «ушли» – главного инженера и большинство заместителей директора, начальников управлений и некоторых начальников цехов. Даже скромным секретарям уволенных менеджеров пришлось написать заявления об увольнении по собственному желанию. Редакция располагает копиями судебных исков к руководству предприятия, со стороны ряда незаконно уволенных сотрудников.

Опытных специалистов заменили прибывшие из Запорожья и Донецкого региона «молодые и хваткие» ребята…

Сегодня сам Абромавичус покинул министерский пост и Украину, разбежалась и его «молодая команда». А вот ставленники «реформатора» на местах остались, не желая покидать «хлебные места». Лишившись очередного куратора и наставника, Дмитрий Костюк не стал унывать, и продолжил собственные, по его мнению – «европейские», преобразования.

Изменились на заводе и порядки, и общая атмосфера. Теперь попасть на прием к «директору» для рабочего человека – большая удача! Электронная запись, строгий отбор посетителей. Не говоря уже о том, что «первое лицо» застать на месте невозможно, он в постоянных зарубежных вояжах! В этом легко удостовериться, просмотрев соответствующие подотчетные документы. Прежде двери кабинета были открыты настежь для всех, будь ты, хоть обыкновенный разнорабочий в грязном комбинезоне…

Не особо «пыльная» работа на «Электротяжмаше», позволяет Дмитрию Костюку вести активный бизнес за пределами Украины. Имея вид на жительство в Германии, он открыл там несколько фирм. (German Power Group Investments AG (Steuernummer 103/120/60243) та German Power Group KG (Steuernummer 103/127/31962 Ust-ID № DE 265754173). В Голландии – German-Dutch-Power Group. Редакция имеет в своем распоряжении соответствующие подтверждающие этот факт документы. Директорское кресло, вероятно, во многом способствует и личному бизнесу Костюка. Однако, это – тема совсем другого журналистского расследования.

Об экономических «достижениях» команды Костюка внятно высказался недавно Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус в интервью агенству УНИАН. По его мнению, в своем нынешнем положении, предприятие не дотянет до конца нынешнего года: «У них заканчиваются контракты, они не знают, что с этим делать. Там кредиторская задолженность уже более миллиарда гривень»…

В ответ, Костюк начал раздавать многочисленные интервью и опровержения, на различных интернет-ресурсах: «— Нам нужна работа. И она у нас сейчас есть. Прежде всего, за счет привлечения новых заказов. Мы выиграли два тендера ЕБРР на 660 млн. грн. — модернизация Каневской ГЭС и Киевской ГАЭС. Об этом везде писали. Одного этого заказа хватит, чтобы загрузить завод на пять лет вперед». Звучит убедительно? Только, любой специалист, разбирающийся в экономической ситуации на заводе, прекрасно понимает, что озвученная сумма покрывает около 6% (!) потребностей предприятия… Полтора года назад, объем реализации продукции заводом составлял 1,8 миллиардов (!) в год. Какие уж тут «5 лет»! Арифметика, наука – точная…

Судя по недавней ситуации с вымогательством взятки руководителями завода, эти самые «руководители», поставили крест на репутации предприятия и открыто занялись пополнением личного бюджета. Это – только смелое предположение. Но, вот цитата из обсуждений читателей на одном из сайтов: «Один миллион гривен взятки это же месячная зарплата 250 рабочих. 250 семей живут месяц на эти деньги. А Марущенко и Костюк поделят между собой по 15 000 долларов каждому, 5000 долларов Азарову и 2000 секретаршам. Ау народ долго терпеть будете???». Учитывая такую осведомленность в части персоналий, автор комментария имеет непосредственное отношение к заводу. Ему – виднее.

Пожалуй, правоохранительным органам есть резон оборудовать на предприятии постоянно действующий «пост». Пустыми «сети», скорее всего, не окажутся…

И. Перминов

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