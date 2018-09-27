Уляну Cупрун запитали, чому МОЗ закупило ендопротези втричі дорожче, за ринкову ціну

Журналісти «Кримінального огляду» опублікували матеріал під назвою «Корупція в результатах тендерів МОЗ 2018 року залишить нерухомими тисячі українців, що потребують штучних суглобів».

У матеріалі досліджуються «цікаві документи» – а саме, умови тендеру МОЗ 2018 року «Централізована закупівля ендопротезів і наборів інструментів для імплантацій» на постачання ендопротезів для хворих українців, які потребують штучних суглобів. Як зазначено в статті, документи в своєму блозі опублікував співробітник системи МОЗ під псевдонімом «Доктор Кто».

Увагу журналістів привернула суттєва різниця між очікуваною вартістю штучних протезів, що їх планується закупити в умовах 2016, 2017 роках і 2018 року. Зокрема, в 2018 році, в порівнянні з тендерами 2016-2017 років, ціна на деякі позиції зросла в 2,5 -3 рази!

«Так, якщо у 2016 році тотальні ендопротези кульшового суглобу цементні закуповувались за тендером по 7 900 гривень за одиницю, то у тендері 2018 року МОЗ закладає ціну на аналогічні протези вже 22 138,30 за одиницю.

Така ж ситуація спостерігається у сегменті «тотальні ендопротези кульшового суглобу безцементні». У 2016 році орієнтовна вартість одиниці протезу складала 15 900, кількість закуплених одиниць була 1 244, на загальну суму 19 779 600 гривень. У 2018 році орієнтовна вартість одиниці зросла аж до 45 999,30 гривень! Тоді як заявка складає всього 435 штук при нагальній потребі 5654 одиниць. Отже, передбачена для закупівлі кількість в тричі менша», – здивовані журналісти К.О.

Автори задались питанням, в чому ж причина такого суттєвого зростання ціни? Вони зробили припущення, що, можливо, за два роки значно підвищились ціни на ендопротези, і МОЗ був змушений орієнтуватися на середню ціну на ендопротези по галузі. Але як з`ясувалось, в порівнянні з 2016 роком ціни на продукцію відомих виробників в галузі ендопротезування взагалі не підвищувались.

Тоді дослідники припустили, що, можливо, справа в якості продукції, і більш дешевші протези переможців 2016-2017 років не пройшли випробування часом і не відповідають стандартам вітчизняного МОЗ. «Зв`язавшись із кількома клініками, і поспілкувавшись із пацієнтами, яким були встановлені протези закуплені по прозорим тендерам 2016-2017 років, ми почули лише схвальні відгуки щодо якості функціонування наявних протезів. Отже, справа не в якості, і збільшення вартості протезів у тендері 2018 року цим обґрунтувати неможливо», – зробили свій висновок журналісти.

Тоді навіщо МОЗ в двічі-тричі піднімає ціну в умовах тендеру, при тому, що постачальники, які перемагали у тендерах 2016-2017 роках не підвищували вартість своєї продукції? В той час, коли потреба українців у штучних суглобах значно перевищує тендерну квоту, і на гроші, які виділяє у 2018 році МОЗ на закупівлю ендопротезів, можна насправді придбати у кілька разів більше якісних штучних суглобів, яких так потребують українські інваліди, ветерани АТО», – саме ці питання журналісти «Кримінального огляду» адресували в запиті на ім`я в.о. міністра МОЗ Уляни Супрун.

Разом з тим, як написали наші колеги – «Серед переможців тендеру 2018, список яких опублікувало джерело з МОЗ, знову значаться ті ж самі фірми, які почергово, або одночасно, вигравали тендери МОЗ багато років поспіль до того, як Уляна Супрун зламала старі корупційні схеми».

Зважаючи на викладені факти і обставини, буде дуже цікаво почути відповіді від пані Уляни, бо саме МОЗ виставляє умови(ціни) тендерів, під які оператор шукає постачальників. Тим більше, враховуючи те, що боротьба з так званою «тендерною мафією МОЗ» – це була саме її ініціатива.

Довідка. З 2016 року задля запобігання процвітання корупції під час проведення закупівель медичних виробів за державний кошт, тендери, які ініціює МОЗ, проводить міжнародна незалежна організація Crown Agents, відома у світі своєю бездоганною репутацією. Результати роботи Crown Agents стали помітні одразу. Зокрема, на український ринок зайшли нові відомі і потужні світові виробники з якісною продукцією і більш низькими цінами, яким до цього шлях до перемоги у тендерах був закритий. Це дозволило з одного боку економити бюджетні кошти, а з іншого – закуповувати більше дефіцитної продукції за визначену ціну, а відтак задовольняти потреби більшої кількості людей.

За матеріалами Кримінальний огляд

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