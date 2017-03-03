“Укртрансгаз” призывает Гройсмана защитить украинскую ГТС от разрушения

В “Укртрансгазе” заявили о критической ситуации в украинской ГТС

Трудовой коллектив “Укртрансгаза” (УТГ) призывает премьер-министра Украины Владимира Гройсмана вмешаться в критическую ситуацию и защитить отечественную газотранспортную систему (ГТС) от разрушения. Такое решение было единогласно принято делегатами конференции работников ПАО “Укртрансгаз”, которые представляют интересы двадцатитысячного коллектива, задействованного в эксплуатации ГТС Украины, сообщает пресс-служба УТГ.

В частности, среди угроз для стабильности в коллективе и надежности транспортировки газа потребителям Украины и Европы, в компании отмечают “безосновательное временное отстранение президента ПАО “Укртрансгаз” Игоря Прокопива; сомнительные реформаторские циркуляры; блокировка важных для производства закупок и многомесячные проверки частными аудиторскими структурами”. “Мы возмущены пресс-релизами “Нафтогаза” и громкими заявлениями председателя правления Андрея Коболева о коррупции в “Укртрансгазе”. Воспринимаем это как персональное оскорбление каждого, ведь наша работа является наибольшим источником доходов для “Нафтогаза”, – говорится в открытом письме-обращении к Гройсману.

Кроме того, в “Укртрансгазе” убеждены, что проверка финансово-хозяйственной деятельности, которая начата Государственной аудиторской службой Украины, будет объективной и опровергнет все безосновательные обвинения, озвученные правлением НАК “Нафтогаз Украины”. Делегаты конференции просят Гройсмана на время проведения государственного аудита наложить мораторий на любые кадровые решения в отношении сотрудников оператора отечественной газотранспортной системы. Трудовой коллектив также считает, что между ПАО “Укртрансгаз” и Наблюдательным советом НАК “Нафтогаз Украины” созданы искусственные преграды для донесения объективной информации о состоянии дел на предприятии. “Поэтому следует публично рассмотреть результаты проверки Государственной аудиторской службой на заседании Кабинета министров Украины, в присутствии членов Наблюдательного совета НАК “Нафтогаз Украины” и представителей трудового коллектива ПАО “Укртрансгаз”, – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, согласно данным “Укртрансгаза”, украинские потребители из-за значительного повышения температуры воздуха более чем в четыре раза сократили суточный отбор из подземных хранилищ газа.

Джерело: rbc.ua

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