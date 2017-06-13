УКРАИНСКИЙ СТУДЕНТ СУДИТСЯ С ПОРОШЕНКО ЗА РОССИЙСКИЕ СОЦСЕТИ ПО НАВОДКЕ СПЕЦСЛУЖБ РФ

Студент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Никита Евстифеев подал в Высший административный суд Украины иск с требованием признать незаконным и отменить указ Президента Украины Петра Порошенко о блокировке российских соцсетей по наводке спецслужб РФ

Об этом сообщил источник в Службе безопасности Украины.

«За данной провокацией стоят российские спецслужбы. Евстифеев был выбран не случайно. Он – украинец, студент проукраинского ВУЗа, патриот в вышиванке, – рассказал информатор. – В России решили: если задействовать украинского студента с активной жизненной позицией, инициатива вернуть доступ к российским соцсетям в глазах украинских граждан будет максимально правдоподобной и получит широкую поддержку общественности».

Напомним, в связи с тем, что доступ к российским сайтам закрыли из-за угрозы национальной безопасности, к рассмотрению дела по данному иску решили присоединиться и представители СБУ.

Слушание дела перенесли на 14 июня.

Джерело: БАГНЕТ

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