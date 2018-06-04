Украинские рептилии завоевывают мир

НАНУ, таможня и Бион Террариум Центр объединяются в борьбе с зооконтрабандой

На прошлой неделе стало известно, что Украина успешно продвигается не только на традиционных мировых рынках металлургии или компьютерных технологий. А и в таком специфическом сегменте, как экспорт экзотических беспозвоночных, земноводных и пресмыкающихся.

Т.е. пауками, лягушками черепахами и ящерицами.

Казалось бы, сравнивать софт или сталепрокат с амфибиями и беспозвоночными на первый взгляд не совсем корректно. Хотя, на самом деле речь идет о мощной, динамично развивающейся мировой индустрии, берущей свое начало с 80-х годов прошлого века.

Потому что промышленное разведение беспозвоночных, амфибий и рептилий или герпетокультура, это не просто черепашка в зоомагазине. А и создание крупных ферм по разведению животных. Плюс производство кормов, витаминов, террариумов, оборудования, специальных ламп и рефлекторов…

И, если учесть, что в мире число любителей, которые содержат дома живую экзотику, исчисляется десятками миллионов, то несложно представить нарастающие объемы этого рынка.

Сразу оговоримся, что речь идет исключительно о рынке домашних животных, а не сырье для ресторанов.

Лидером продаж в этом бизнесе являются США. Достаточно сказать, что за 2004-2014 года в только Европе было куплено 14 миллионов животных, разведенных в Америке.

За США следуют Сальвадор, Германия, Голландия, Чехия и… Украина!

При этом промышленное разведение беспозвоночных, амфибий и рептилий – это не только коммерция. Но и борьба с браконьерским выловом животных в дикой природе.

По большому счету, речь идет об аналогах акваферм, где выращиваются морская рыба, устрицы, мидии или креветки. И за счет промышленного воспроизводства с каждым годом смягчается нагрузка на мировые природные запасы.

Помимо этого, ведущие центры герпетокультуры являются еще и научно-производственными, где проводится работа по разведению исчезающих видов животных, создания резервных популяций, с последующим выпуском в дикую природу. Другими словами, этот опыт можно и нужно применять в отношении редких животных фауны Украины, о чем неоднократно упоминалось на конференции.

Международный круглый стол (Украина-ЕС), который провели в информагентстве «Укринформ» под эгидой авторитетного УСПП (Украинского Союза Промышленников и Предпринимателей) и Информационно-методического центра «Ассоциации зоопарков и аквариумов Украины» продемонстрировал, что Украина, несмотря на все внутренние сложности и проблемы, занимает в мировой герпетокультурной табели о рангах одно из знаковых мест.

И, хотя тема круглого стола была объявлена, как «Незаконная торговля экзотическими животными в Украине», спикеры рамки этой темы значительно расширили.

Что неудивительно. Потому что в работе круглого стола приняли участие директор института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины, член-корреспондент Игорь Акимов, вице-президент УСПП Людмила Жук, представитель Украинской Ассоциации Зооиндустрии Алексей Артеменко, представитель киевской таможни Руслан Васик, президент Украинского герпетологического товарищества Владимир Песков, эксперт научного органа СИТЕС (международной Конвенции по торговле представителями флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения) в Украине – Оксана Некрасова, а также директор БИОН Террариум Центра Дмитрий Ткачев, директор Черкасского зоопарка Евгений Ван и харьковский предприниматель, занимающийся разведением рептилий – Сергей Прокопьев.

Круглый стол «Незаконная торговля экзотическими животными в Украине»

Евросюз был представлен известным латвийским специалистом в области охраны природы и зоокультуры, сертифицированным экспертом Управления охраны природы Латвии в категории «амфибии и рептилии», доктором биологии Михайлисом Пупинчем.

Именно он расширил рамки основной темы, рассказав о латвийском опыте, который его страна получила за годы пребывания в ЕС.

О том, как работает на практике европейское природоохранное законодательство. Какие гранты выделяет Евросюз для реализации природоохранных программ. Как при поддержке ЕС в Латвии удалось восстановить в живой природе, считавшимися исчезнувшими, несколько видов земноводных. Для Украины, которая стремится интегрироваться в ЕС, это крайне важно. И жаль, что в работе круглого стола не принимали участие украинские парламентарии. От которых зависит наработка и принятие пакета профильных законов, без которых полноценная интеграция в Европу будет просто невозможна.

Но это не означает, что украинские энтузиасты сидят в ожидании законов, сложа руки.

Отнюдь.

Выступления спикеров показали, что на сегодня в Украине сложилась устойчивая модель сотрудничества научных, общественных, государственных и бизнес-кругов. То, что в природе называется симбиозом, а в человеческом обществе – синергией. Т.е. формой взаимополезного сосуществования. Когда в выигрыше оказываются не только отдельно взятые бизнесмены, ученые, чиновники или природоохранные организации. А выигрывает само государство в целом.

Ведь, согласитесь, сложно искать подвох в том, что такая влиятельная организация, как УСПП поддерживает развитие рептильного бизнеса, который в свою очередь плодотворно сотрудничает с НАН Украины, помогая в борьбе с контрабандой той же таможне, дает возможность уникальной практики студентам профильных вузов, поднимая международные рейтинги отечественного Минприроды.

Понятно, что пока не все идет так гладко, как хотелось бы. Что мощное лобби «черного зоорынка» будет делать все, чтобы не потерять свои немалые доходы и мешать развитию компаний, работающих «в белую».

Ведь конкуренты, играющие по правилам и занимающиеся легальным бизнесом, представляют реальную угрозу.

Поскольку Украина является важной страной транзитного трафика зооконтрабанды из России. О чем на примере пресечения нескольких случаев контрабанды из РФ краснокнижных соколов-балобанов в Арабские Эмираты рассказал представитель киевской таможни. Поскольку Украина является перевалочным пунктом для отправки экзотических птиц и животных в Европу.

Ужесточение правил проверки на таможне, принятие соответствующих законов, касающихся, в том числе, и правил продажи животных будут способствовать снижению контрабандного потока.

Как может этому способствовать и блокировка российских сайтов зооконтрабандистов. Где вам предлагают купить любое краснокнижное животное. От белого медведя или орангутана до уникальных лемуров или хамелеонов. Без документов и безнаказанно.

Причем, ни для кого не является секретом, что речь идет о животных безжалостно изъятых из дикой природы.

– Да, но при чем здесь прорыв Украины на мировой рынок? – о котором шла речь в начале.

Прорыв Украины заключается в том, что, оказывается, отечественные специалисты в области разведения экзотических животных давно чувствуют себя на этом рынке уверенно и комфортно.

Иначе для чего в Киев и Харьков ехали бы за украинским опытом в Бион Террариум Центр (БТЦ) специалисты не только из европейских центров – Германии, Чехии. Голландии, но и из Китая, Мексики, Таиланда и даже Японии.

И это объяснимо. Поскольку более двадцати пяти лет назад специалисты из Биона, благодаря поддержке сенатора от штата Вашингтон Слейда Гортона получили возможность тщательно изучить работу на родине современной герпетокультуры – в США.

И внедрение американских методов в Украине в сочетании с собственными наработками и ноу-хау привели к тому, что именно украинский БТЦ, получивший статус международного профильно-методического центра, разработал методику создания ферм разведения среднеазиатской черепахи по заказу Министерства природы Таджикистана. И именно специалисты украинского БТЦ приняли участие в создании станции передержки и разведения рептилий в Мадагаскаре – занимаясь обучением малагасийских коллег, созданием технической и кормовой базы.

Сегодня БИОН рассматривает совместные проекты в Анголе и Гаяне. Т.е. успешно продвигая бренд Украины в тех странах и регионах, где о нас известно не так много

Члены команды БТЦ успешно продвигают бренд Украины, традиционно принимая участие в крупнейших мировых зоовыставках, наряду с другими известными игроками цивилизованного рынка экзотических животных со всего мира.

На сентябрь в Киеве УСПП и Информационно-методический центр «Ассоциации зоопарков и аквариумов Украины» планируют проведение в Киеве первой международной конференции по разведению рептилий, приуроченной к 25-летию работы БТЦ. Ожидаются специалисты и эксперты из Германии, Голландии, Чехии, Беларуси, США, Канады, Японии и других стран.

Хочется верить, что это незаурядное событие получит должную поддержку и оценку со стороны политикума и общественности.

Татьяна КАТОЙЧЕНКО

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