Українцям порадили проявляти підвищену пильність під час відвідання острова Балі

МЗС рекомендує українцям утриматися від наближення до вулкану Агунг на острові Балі, що в Республіці Індонезія

Відповідна інформація розміщена на Урядовому порталі.

“З огляду на виверження вулкану Агунг та можливість його подальшої вулканічної активності, Посольство України в Республіці Індонезія рекомендує громадянам України проявляти підвищену пильність та обережність під час відвідання східної частини острова Балі, утримуватися від наближення до вказаного об`єкту на відстань менше ніж 12 км, а також відслідковувати повідомлення місцевих служб щодо розвитку ситуації”, – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві зазначають, що у зв’язку із впливом викидів вулканічного пилу на здійснення авіаційних перевезень, перенесенням міжнародних та внутрішніх авіарейсів, а також нестабільною роботою міжнародного аеропорту Нгурах Раі (о.Балі), громадянам рекомендується контактувати з представниками туристичних організацій, авіакомпаній, організаторами подорожей та страховими компаніями стосовно вирішення організаційно-технічних питань.

За матеріалами ukrinform.ua