Українці святкуватимуть шість днів

З нагоди зимових свят, у січні 2018 року українці матимуть нагоду відпочити протягом шести днів

Вихідні на Новий рік триватимуть три дні – з 30 грудня до 1 січня включно.

Крім того, 7 січня вся Україна святкуватиме Різдво. Так як свято відбудеться у неділю, то у понеділок, 8 січня, українці отримають вихідний. Передсвяткових днів та укорочених на годину робочих днів не буде.

Взимку українські школярі відпочиватимуть протягом 17 днів. Новорічні канікули у дітей триватимуть з 23 грудня 2017 року до 9 січня 2018 року.

За матеріалами upn.in.ua

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