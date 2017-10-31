Українські парламентарі завітали у Кнесет

Делегація українських парламентарів завітала з офіційним візитом до Ізраїлю. З цієї нагоди у місцевому парламенті – Кнесеті – провели ряд важливих зустрічей

Зокрема, одним із перших з українцями поспілкувався Аві Діхтер – голова комісії з закордонних справ та безпеки. Він розповів про те, які виклики зараз стоять перед Державою Ізраїль та як вона попереджує їх. Зокрема, багато йшлося про іранську загрозу. Цю тему підіймав і Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман. Він розповів українським парламентарям, наскільки важко, але можливо обороняти власну державу навіть тоді коли твої сусіди – вороги.

Теплу зустріч народним депутатам України організували спікер Кнесету Юлій Едельштейн та генеральний директор ізраїльського парламенту Альберт Сахарович. Плідний діалог між ними та українською стороною підкріплений неодноразовими візитами. Особливо активно пройшла зустріч нардепів із Міністром алії та абсорбції Софою Ландвер – вона поділилася досвідом державної підтримки адаптації репатріантів у Ізраїлі, який Україна може використовувати, зокрема, у питаннях переселенців з Криму та зони АТО.

Попри те, що понеділок у Кнесеті – це день роботи в комітетах, на зустріч з українською делегацією прийшло безліч депутатів, представники різних партій: Талі Плосков, голова парламентського лобі Ізраїль-Україна, Костянтин Развозов, депутат від партії «Єш Атід», Хілік Бар – заступник спікера Кнесету, представник опозиційної партії «Сіоністський табір», Одед Фарер – голова коаліції, депутат від партії «Наш дім – Ізраїль» та інші.

Почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України Олег Вишняков, який знаходиться у складі делегації, зазначив: «Своєю відкритістю до діалогу, радою зустріччю українських нардепів ізраїльські політики вкотре підкреслили, що високо цінують стосунки з Україною, всебічно підтримують їхній розвиток, сприймають українців як своїх друзів. Цей візит – чергове свідчення того, що стосунки України та Ізраїлю як ніколи міцні, і ставатимуть сильнішими.»

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