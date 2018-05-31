Українське літо буде спекотним

Сонце, за останні 30 років спостереження, «грітиме» на 1,5 градуса сильніше, ніж зазвичай влітку. Такі прогнози синоптиків.

«Спираючись на модельні розрахунки провідних світових центрів, на червень прогнозуємо середню місячну температуру на 1-1,5°С вище середніх значень за базовий період, – слова провідного синоптика Українського гідрометцентру Наталії Голені наводить «Факти. ICTV». – Варто зауважити, що за кліматичними даними для червня не характерні дуже високі температури. Місяць у багатьох випадках досить-таки помірний, з температурним фоном +30-35 градусів лише в окремі дні».

Червень потішить усіх теплими сонячними днями. «Така погода протримається майже до 25 числа, – пише «Ukrainatoday». – Останній тиждень першого літнього місяця принесе в більшість регіонів країни зливи, грози і буревії. Тож до цього часу обов’язково варто підготувати парасольку і водонепроникне взуття».

А ось у липні-серпні середня температура повітря буде на 2-3 градуси вища, аніж зазвичай влітку. Прогнозують просто неймовірну спеку – до 42 градусів вище нуля. Щоправда, на початку серпня ймовірні дощі, а потім – сухо та спеконтно.

Погода в липні також характеризується чергуванням спекотних днів і днів з сильними грозами. Більшість часу температура коливатиметься в діапазоні від 34 до 40 градусів в сухі дні, та +22…+26 С – в дощові.

За матеріалами ye.ua

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