Українська інтелігенція оголошує флешмоб проти соратника Табачника
Громадські активісти готують масовий протест під будівлею Держтелерадіо
ВУТ «Просвіта», Всеукраїнський форум «Українська альтернатива» та ГО «Українська Координаційна Рада» анонсували проведення мирної громадянської акції під будівлею Державного комітету з питань теле- та радіомовлення. Про це організатори акції повідомили під час прес-конференції, що пройшла сьогодні у приміщенні «Укрінформу».
Метою акції має стати недопущення розпродажу холдингу «ДАК «Укрвидавполіграфія», який об’єднує усі державні поліграфічні комбінати та видавництва. Наразі приватизацію «Укрвидавполіграфії» доручено її керівнику Василю Продану – соратнику екс-міністра освіти Дмитра Табачника, під керівництвом якого Продан, зокрема, провів у 2013 році сумнозвісну оборудку із виготовленням та розповсюдженням шкільних підручників за завищеними у 6-10 разів цінами.
Як повідомили організатори акції, дерибан державної видавничої галузі, очолений Проданом, триває вже кілька років. Фактично Держкомтелерадіо, якому підпорядкована «Укрвидавполіграфія», однією рукою знищує вітчизняне видавництво, а другою видає дозволи на закупівлю книжкової продукції у країни-агресора: так, у реєстрі видавничої продукції, дозволеної до ввезення з Росії, наразі значиться більше 13,5 тисяч найменувань. Громадські активісти вимагають не допустити подальшого дерибану державної поліграфії та розпродажу потужностей «Укрвидавполіграфії» за копійки.
Акція-флешмоб відбудеться 12.04.18 з 10:00 до 13:00 за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26 (будівля Держкомтелерадіо).
Контактний телефон для довідок: 097 28 90 630, Хома А.