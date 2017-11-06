Українка перемогла у Всесвітньому еволюційному конкурсі краси

Двадцятиоднорічна Дар’я Фещенкова підкорила Всесвітній конкурс «Miss Progress International 2017» («Жінки за прогрес»). Українка виборола титул «Miss Progress Cultural Integration 2017».



Конкурс, який традиційно відбувається в Італії, організатори вважають еволюцією класичного конкурсу краси. Учасниці, окрім зовнішніх даних, повинні мати власні ідеї та проекти, які мають стосунок до концепції прогресу в номінаціях «Інтеграція культур», «Навколишнє середовище», «Здоров’я», «Права людини». Цієї осені за першість змагались представниці двадцяти країн світу.

Дар’я Фещенкова, учасниця проекту «NACHO», перемогла у номінації «Інтеграція культур».

Українська учасниця – не з тих, кого з народження називають «пестунками долі». Дар’ї у дитинстві довелось залишитись без сім’ї та опинитись у дитбудинку. Згодом, у п’ятирічному віці дівчинку взяли на виховання, а потім і удочерили Ірина та Андрій Чоботарьови. Велика родина мешкала в місті Краснодон, а коли розпочались воєнні дії на сході України, їм довелось залишити свою домівку. Сім’ю переселенців з вісьмома прийомними дітьми взяв під опіку громадсько-політичний діяч – засновник Всеукраїнського проекту «МИ – Українці» – Олександр Тигов. Він побудував два дитячих будинки сімейного типу у селі Гатне, Києво-Святошинського району (де Тигов є депутатом районної Ради), в одному з яких і поселилась родина Чоботарьових.

Олександр Тигов (ліворуч) з родиною Чоботарьових

– Нині складна ситуація в державі, тож ми не можемо бути байдужими, а наше першочергове завдання – допомогти дітям та їх родинам з окупованих територій, попіклувавшись про їх затишок та спокій. Часто навідую родину Чоботарьових, спілкуюся, а успіхам їх найстаршої донечки – Дар’ї, – дуже радію.

Дитинство дівчини досить непросте, та попри все, вона дуже старанна, постійно працює та удосконалює себе. Тому її титул на міжнародному конкурсі – це закономірна перемога. – зазначає Олександр Тигов.

Як зізнається Дар’я, заради перемоги довелося «добре попотіти»:

– Чомусь я навчалася, щось відшліфовувала, формувала образ, стиль, макіяж, одяг, манери, подачу, завдяки всьому цьому здійснилась моя мрія.

Конкурс в Італії дав змогу Дар’ї не тільки перемогти, але й більше дізнатися про культуру країни-приймача та набратися позитивних вражень.

– Організатори попіклувалися про насичену конкурсну програму, і про культурне дозвілля, було заплановано відвідування мистецьких та історичних пам’яток, музеїв, колоритних італійських ресторанів та кафе, участь у пресс-конференціях, фотосесіях та інтерв’ю. Ми відвідали декілька італійських міст. Це були дійсно насичені дні, спогади про них залишаться назавжди. І я дуже вдячна усім людям, що допомогли зробити цю мрію реальністю. – розповідає Дар’я.

Тепер у планах титулованої красуні кілька речей: самовдосконалення та допомога іншим. І нові перемоги.

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