Українець у Нью-Йорку заснував перше радіо для бігунів

У його репертуарі – сучасна українська музика

В’ячеслав Циганець з Івано-Франківська, який понад три роки мешкає у Нью-Йорку, створив перше у світі радіо для бігунів.

“В Америці дуже розвинений спортивний рух. У Нью-Йорку є український клуб бігунів Ukrainian Running club. Він налічує з сотню учасників. Це люди, яким подобається бігати, ходити на змагання. Я також до цього долучився. Не лише, щоб укріпити здоров’я, а й заради адаптації. Там легко знайти нових друзів для спілкування”, – розповідає творець.

“В Америці абсолютно все повинне мати свою обгортку, якось презентовано і подано. Тому створили у Фейсбуці сторінку та сайт бігунського клубу. Повідомляємо про збори, забіги, перемоги. Тоді виникла ідея створити радіо, яке також допоможе просувати цей рух. Запропонував цю ідею його учасникам. Вони мене підтримали”, – додає він.

Музики, яку відібрав для радіо В’ячеслав Циганець, вистачає на сотню годин. В основному це треки молодих українських виконавців.

“На радіо вмикаю різну музику для бігу. Вона має бути одночасно енергійна, легка й ритмічна. Запрошую діджеїв, які презентують свої мікси. Допомагаю піарити їхню музику, а вони через свої імена роблять популярним радіо. Підтримую українських музикантів, які не можуть собі дозволити платити за рекламу. На сторінці радіо також виставляю їхні промо-ролики. Наприклад, землячка Лілія Королюк презентувала свій сингл “Бігти по світу”. Ставимо пісні Ірини Лончиної, яка зараз живе в Америці. Свою збірку “Нині мрії всі здійсняться” презентував Віталій Дорожан. Він мешкає у Нью-Йорку. Почали звертатися українські продюсери з проханням включити до ефіру треки їхніх підопічних”, – розповів українець.

Зараз радіо працює в режимі онлайн на спеціально створеному веб-сайті. Найближчим часом В’ячеслав Циганець планує створити радіостанцію з ФМ-хвилею.

За матеріалами Gazeta.ua