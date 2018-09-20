Україна не використовує на міжнародному рівні наявних доказів терористичної діяльності Росії – Голомша

Політик запитує, чому українська сторона не надає Міжнародному суду в Гаазі матеріали 36 справ засуджених російських терористів.

На своїй сторінці в ФБ лідер партії «Патріот» Микола Голомша звернув увагу на відомості про те, що, виявляється, в Україні засуджено 36 громадян Російської Федерації, причому вироки стосувались їхньої терористичної діяльності. Політик звернув увагу на репортаж «Голосу України» із парламентської зустрічі із заступником Генсека НАТО Алехандро Альваронсалесом, в контексті якої віце-спікер ВР озвучила наступну інформацію – Україна готова передати 36 громадян РФ, засуджених за тероризм, в обмін на звільнення українців.

«За великим рахунком – це 36 доказів тому, що на території України ведеться терористична діяльність громадянами РФ.

36 доказів прямої участі Москви у військових діях на території нашої країни» – вважає Голомша.

«Чому докази у цих справах, свідчення самих терористів, їхні зізнання, документи не використовуються у якості доказів російської агресії і терористичної діяльності на міжнародному рівні?» – запитує політик.

Микола Голомша нагадує, що при зверненні України до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, двічі у справі «Ситуація в Україні», зокрема щодо подій в Криму і в ОРДЛО, з боку прокурора МКС до України були зауваження, які торкались браку доказів.

«Чи виникли б такі зауваження якщо б суду були надані ці 36 справ?» – запитує лідер партії «Патріот».

«Це – дуже серйозні запитання до людей, які щодня розказують про міжнародні успіхи в плані подолання путінської агресії. І на них рано чи пізно доведеться дати відповідь» – резюмує Голомша.

36 таємних доказів російської агресії. Чому таємних?На фоні конфліктної історії із видачею Росії за вимогою ФСБ Тимура… Опубліковано Миколою Голомшею Середа, 19 вересня 2018 р.

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