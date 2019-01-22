Українська савана, березовий оп-арт, емансиповані розетки

В Парижі відбувається грандіозна виставка дизайну та декору Maison et Objet за участю українських дизайнерів і брендів.

Які завдання вирішує дизайн в сучасному світі і які нові можливості він нам дає? Якими якостями повинен володіти утилітарний предмет, щоб стати іконою стилю? – двічі на рік десятки тисяч відвідувачів і учасників авторитетної виставки дизайну Maison et Objet шукають відповіді на ці питання. Українські дизайнери та молоді бренди не залишаються осторонь професійних і естетичних пошуків.

Після успішного вересневого дебюту колективного стенду п’ятірки українських дизайнерських брендів на французькому салоні Maison&Objet, початок 2019 року відкриває нову серію виставкових європейських презентацій українського дизайну. На зимовому Maison&Objet представлено другий колективний стенд «Ukrainian Design Brands vol.2». П’ятірка яскравих українських виробників та бюро презентують свої нові колекції меблів, інтер’єрного декора та освітлення, створених відомими українськими дизайнерами:

Студія Sergey Makhno Architects представила у Парижі нову екзотичну колекцію меблів та аксесуарів «УКРСАВАНА», яка іронічно поєднує мінімалізм, мистецтво, українські традиції та японську філософію вабі-сабі;

Бренд дизайнерських меблів «MZPA» представив «домашні» офісні меблі та підвісні світильники з натурального ясена та м’якої шкіри;

«Goloob Design Bureau», напрямком якого є емоційний інтер’єрний декор та світлові аксесуари, продемонстрували складні за виробництвом, але лаконічні за сприйняттям, керамічні світильники та інтер’єрні аксесуари;

Студія «Next Level Lighting» показала колекцію «космічних» підвісних ламп–трансформерів з натурального дерева із вбудованим LED-освітленням, на дизайн якої надихнула графіка природних структур та «траєкторії» законів фізики;

Компанія «QUALITA» запропонувала предмети з нової колекції меблів у стилі «екологічний» оп-арт, які виконані з використанням березової фанери. Особлива риса колекції — гра з оптичними ілюзіями, що віртуозно реалізована за допомогою прийому перфорації.

Отже, січневий салон в Парижі, тільки розпочавшись, вдже показав, що шляхи українського дизайну ведуть в правильному напрямку: з п’яти учасників колективного стенду «Ukrainian Design Brands», предмети двох наших дизайнерів потрапили в тренд-зони селекційного дизайну. А один з предметів був обраний у топ-10 найкращих предметів Салону за версією авторитетного французького блогера Jo Yana. Тренд-зони (в цьому році їх три), на які знаменитими кураторами відбираються з тисяч найцікавіші об’єкти, традиційно стають центрами тяжіння публіки і «подією в події» кожного салону. І задають тон для професіоналів індустрії на рік.

Цього року куратор зони «WHAT’S NEW? Share» Франсуа Бернар (François Bernard) відібрав лампу Хмара / Khmara відомого українського архітектора і дизайнера Сергія Махно. А в другу тренд-зону «WHAT’S NEW? Leisure » під кураторством Франсуа Декло (François Declaux) потрапив керамічний п’єдестал для дзеркала, створений дизайнером Марією Красюк для молодого київського бренду Goloob Bureau.

З огляду на те, що для Goloob Bureau – це перша комерційна міжнародна виставка, дебют можна вважати дуже успішним. А те, що молодий український дизайн так органічно вписується в світовий контекст, дійсно надихає.

Коли я побачив предмет Goloob Bureau, я був приємно здивований, дізнавшись, що це предмет українського дизайнера, вироблений в Україні.

Концепція «WHAT’S NEW?» Передбачає, що предмети, які мене цікавили повинні бути не просто новими предметами за роком, коли його створили, а й мають містити нову ідею» – коментує свій вибір Франсуа Декло (François Declaux).

Сьогодні дизайн, як і багато інших сфер діяльності людства, розвивається в двох паралельних і в той же час протилежних напрямках: глобалізація і локалізація.

Це дуже важливо, тому що знаходячи нові форми, нові матеріали, нові обробки, заново відкриваються традиційні техніки і ремесла. Людей буде завжди цікавити щось унікальне, створене в єдиному екземплярі або невеликим тиражем. Створюючи нові предмети, багатьом сучасним дизайнерам вдається зберігати знання про свій культурний національний бекграунд, що робить ці предмети привабливими для світової спільноти.

Молоді дизайнери з різних країн, які навчаються в європейських університетах, мислять глобально, при цьому їм часто вдається зберігати і протягувати нитку своєї культури крізь глобальний дизайн: яскравий приклад – японські молоді дизайнери.»

Січнева виставка Maison et Objet показала, що ідеї українських дизайнерів цікаві для світового ринку дизайну. Наступне завдання – зробити ці ідеї комерційно успішними. Саме це питання зараз найбільш актуальне для всіх представників креативних індустрій в Україні, що зараз стрімко розвиваються. Проте без допомоги молодий український дизайн навряд чи зможе брати участь у таких великих міжнародних подіях. Зазвичай таку підтримку в європейських країнах надає держава. На цей раз розвитку українських креативних індустрій сприяє спеціальна програма Європейського Союзу в рамках ініціативи EU4Business за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), яка бачить в українських креативних індустріях величезний експортний та інвестиційний потенціал.

Такий прогрес українського дизайну на міжнародній події не є випадковістю: дизайн в Україні як частина креативних індустрій розвивається в останні пару років дуже динамічно. І не дивно, що саме дизайн зараз стає одним з перспективних напрямків для презентації України на міжнародному рівні, так як є сполучною ланкою між креативом і економікою. Ця нова мова культурної дипломатії зрозумілий європейцям і дає перспективу комерційної реалізації і монетизації креативного потенціалу України, в якому вже нікого не потрібно переконувати. До наших учасникам відчувається інтерес і підвищену увагу, перш за все, завдяки феномену українського дизайну, який за дуже короткий період часу і перебуваючи у вкрай несприятливих умовах для розвитку, екстерном пройшов еволюцію в 10 разів швидше. І сьогодні демонструє нові ідеї в світі, де, здавалося б, все вже було і все вже винайдено. Українським дизайнерам вдається дивувати, викликати інтерес і навіть захоплення не тільки ідеями, а й якістю їх втілення, демонструючи одночасно і сучасне мислення, і в той же час зберігаючи «культурний код».

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