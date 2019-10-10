Уборка квартир после ремонта в Харькове

Чтобы квартира или частный дом были уютными и комфортными, стоит поддерживать их чистоту, проводя регулярную уборку. В большей мере нуждается в чистоте помещение после ремонта, когда хочется закончить черновую работу и наслаждаться обновленным интерьером, а не тратить время на уборку.

В силу занятости, современные личности не всегда могут уделить этому вопросу должного времени, поэтому обращаются за помощью в проверенные клининговые компании. «Уборка 24» – фирма, предоставляющая профессиональные услуги по уборке квартир после ремонта в Харькове https://uborka24.com.ua/kharkov/uborka-posle-remonta .

Здесь собран штат квалифицированных сотрудников, работающих на результат, поэтому постоянные клиенты регулярно обращаются к нам за помощью, когда есть необходимость в очистке квартиры от строительного мусора. Если вы хотите убедиться в целесообразности сотрудничества с нами, ознакомьтесь с плюсами, которые отмечают наши заказчики:

Мы работаем 24/7 и выезжаем на объект в любое удобное для заказчика время;

Задачи любой сложности выполняются качественно в максимально сжатые сроки;

Мастера выполняют работу аккуратно, ответственно и качественно;

Предлагаем демократичные цены на услуги;

В команде работает приветливый персонал, предоставляющий информацию о порядке сотрудничества и отвечающий на все интересующие вопросы в телефонном режиме.

В данной отрасли мы работаем на протяжении длительного времени, что дало возможность завоевать доверие потребителей и безупречную репутацию на рынке предоставления подобных услуг.

Как работает наша команда

Если вы нуждаетесь в качественной уборке после ремонта, воспользуйтесь услугами фирмы «Уборка 24». Исполнители прибудут на объект в точно оговоренные заранее сроки и произведут перечень следующих процедур:

Вытирание пыли, устранение грязи с поверхностей пола, столов, подоконников, мебели;

Чистка плинтусов, плитки, межплиточных швов;

Химчистка ковров, мягкой мебели, штор, гардин;

Мойка труднодоступных мест;

Вывоз строительного мусора;

Устранение загрязнений в санузлах и ванной комнате.

Дополнительные услуги и подробную информацию о работе нашего персонала вы можете узнать на сайте https://uborka24.com.ua/kharkov/kliningovye-uslugi , или позвонив по указанным номерам телефонов операторам фирмы.

Гарантируем оперативное выполнение задач и ответственный индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы ждем ваших заявок!

Залиште свою думку!