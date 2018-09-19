У ВР хочуть посилити незалежність судових експертів

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення здійснення судово-експертної діяльності”.

За ухвалення проекту закону за основу проголосували 246 народних депутатів при мінімально необхідній кількості у 226 голосів.

“Минулого року при прийнятті процесуальних кодексів, на жаль, були внесені деякі поправки, які сьогодні заважають ефективній роботі правоохоронної системи. Саме на усунення цих недоліків і спрямований законопроект №8336”, – пояснив ініціатор законопроекту народний депутат Антон Геращенко під час презентації проекту закону.

Пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, перебачивши кримінальну відповідальність за втручання в діяльність судового експерта з метою перешкодити здійсненню ним судово-експертної діяльності, а також відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна, що належить судовому експерту, а у Кримінальному процесуальному кодексі України – визначивши можливість здійснювати допит експерта лише на стадії судового розгляду, а також запровадивши для слідчого, прокурора можливість отримувати письмові роз’яснення висновку експерта.

У Законі “Про судову експертизу” планується передбачити запровадження Єдиного державного реєстру судових експертиз та експертних досліджень.

Результатом ухвалення цього законопроекту буде посилення гарантій незалежності судового експерта та відновлення належного порядку проведення судових експертиз.

За матеріалами ukrinform.ua