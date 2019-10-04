У столиці пройшли масштабні протести проти земельної реформи

Фермери та власники паїв вимагали від уряду не віддавати землю в руки іноземцям та монополістам.

Під стінами Верховної Ради України фермери і дрібні землевласники вимагали зупинити майбутню земельну реформу, яка створює масштабні ризики для монополізації на ринку сільгосппродукції і дозволяє викуп земель сільгосппризначення іноземними громадянами через фірми, зареєстровані в Україні. Аграрії вимагають почути їхню думку при обговоренні нового законопроекту №2178 щодо земельної реформи та не дозволити знищити малий аграрний бізнес необдуманими рішеннями депутатів.

Сотні людей зібралися сьогодні біля стін парламенту, щоб вимагати від народних депутатів справедливої ​​земельної реформи, яка дозволить розвиватися малому аграрному бізнесу, а не тільки агрохолдингам-монополістам. Фермери та власники земельних паїв незадоволені законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» №2178 від 25.09.2019 року.

На думку землевласників цей документ абсолютно не враховує інтереси дрібних аграрних підприємств і генерує ряд ризиків, які можуть призвести до непоправних економічних наслідків вже в найближчі кілька років.

“Урядовий законопроект підготовлений без попереднього обговорення з аграрним спільнотою. Він не забезпечує переважний доступ громадян України до покупки сільськогосподарських земель і, в першу чергу, тих фізичних осіб, які займаються сільським господарством, – запевняє голова Асоціації тваринників України Ірина Паламар. – Якщо новий закон буде прийнятий у такому вигляді, це не дозволить створити умови для розвитку фермерства серед українських громадян. Навпаки, він дозволить іноземцям через юридичну особу, зареєстровану в Україні, купувати землі сільськогосподарського призначення”.

За словами Паламар, цей документ також створює серйозні ризики для монополії на земельному ринку, коли володіти більшою частиною сільгоспземель будуть великі агрохолдинги.

Також, серед недоліків реформи, учасники акції протесту називають відсутність чітко прописаного механізму державного контролю за обігом сільськогосподарських земель.

Одночасно з акцією протесту в Кризовому медіа-центрі з ініціативи голови Асоціації тваринників України пройшло обговорення майбутньої реформи. Представники дрібного агробізнесу намагалися знайти компромісне рішення, яке дозволить відкрити земельний ринок, не створюючи ризиків.

Експерти прийшли до висновку, що продаж сільськогосподарської землі, безумовно, необхідна. Але при дотриманні ряду умов.

Наприклад, продаж земель юридичним особам, по суті, є завуальованим продажем землі іноземцям і великим монополістам. Саме тому, серед вимог експертів і аграрного співтовариства значиться найсуворіша заборона на такі угоди.

При цьому, купівля сільськогосподарської землі, яка знаходиться в користуванні або у власності фізичних осіб, повинна здійснюватися виключно територіальними громадами. А земля, що належить громаді, повинна продаватися виключно громадянам України за умови, що протягом 10 наступних років не буде змінюватися її цільове призначення.

До речі, саме питання впровадження ринку землі самі аграрії пропонують винести на всеукраїнський референдум.

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