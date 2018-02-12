У список «Ворогів реформування преси-2017» потрапило 14 осіб

За підсумками року Національна спілка журналістів України оприлюднює список «Ворогів реформування преси-2017»

Цього разу в ньому 14 імен, більшість – керівники районних, міських та обласних рад. Уперше такий список НСЖУ склала 2016 року з нагоди Всесвітнього дня свободи преси – 3 травня. Відтак його оновлювали, оскільки в багатьох районах тиск на ЗМІ не припиняється.

– На жаль, попри наявність Закону «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», що є чинним уже не один рік, деякі місцеві чиновники й далі намагаються тиснути на редакції, свавільно звільняють редакторів, ігноруючи медіареформи, – коментує голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Як найбільша медіаорганізація намагаємося шукати шляхів захисту наших колег, залучаючи юристів для надання правового захисту й консультацій, готуючи відповідні звернення. Маємо позитивні результати розв’язання конфліктів на користь редакцій. Сподіваємося, що і цей Антирейтинг та громадський осуд вплинуть на позицію згаданих осіб.

Антирейтинг ворогів реформування уклала робоча група НСЖУ за зверненнями редакцій газет, редакторів та журналістів. На цей час у списку є представники дев’яти областей України (Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Луганська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька). Більшість чиновників, згаданих в Антирейтингу, є регіональними лідерами БПП «Солідарність». Водночас у деяких регіонах, хоча і є проблеми з реформуванням, проте редакції газет сподіваються на мирне врегулювання ситуації та утримуються від подання кандидатур до Антирейтингу ворогів реформування.

Нагадаємо, в попередньому Антирейтингу, складеному за підсумками 2016 року, в списку було 20 персон, а серед областей, у яких виникали проблеми, згадувалися, зокрема, Вінницька, Київська, Рівненська, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська. Крім того, обидва роки залишаються в списках ворогів преси представники таких областей, як Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Сумська, Харківська, Херсонська.

Вороги реформування преси-2017 (версія НСЖУ, за підсумками року):

Байда Віктор Миколайович, голова Пулинської районної державної адміністрації, Житомирська область, представник БПП «Солідарність» (відмова укласти угоду про передачу засновницьких прав на газету «Вісті»).

Горошко Сергій Григорович, виконувач обов’язків міського голови, секретар Новомосковської міської ради, Дніпропетровська область, представник БПП «Солідарність» (перешкоджання реформуванню газети «Новомосковська правда»).

Гунчик Володимир Петрович, голова Волинської обласної державної адміністрації, представник БПП «Солідарність» (перешкоджання процесу роздержавлення обласної «Волинської газети», яка критикувала чиновника).

Жидков Костянтин Сергійович, голова Дергачівської районної державної адміністрації, Харківська область, представник БПП «Солідарність» (перешкоджання професійній роботі журналістів газети «Вісті Дергачівщини» та реформуванню друкованого видання).

Корж Андрій Володимирович, голова Тростянецької районної ради, Сумська область, представник БПП «Солідарність» (невиконання рішення суду з відновлення на роботі незаконно звільненого редактора газети «Новини Тростянеччини» Павла Зленка; неприйняття радою рішення про вихід зі складу співзасновників газети).

Котелевський Ігор Вікторович, Токмацький міський голова, Запорізька область, представник партії «Опозиційний блок» (перешкоджання реформуванню газети «Наше місто – Токмак», тиск на редакцію. Не підтримали позиції редакції такі фракції міськради – БПП «Солідарність», партій «Опозиційний блок», «Батьківщина», «Самопоміч» та Радикальної партії Олега Ляшка).

Лазарєв Геннадій Юрійович, голова Дергачівської районної ради, Харківська область, представник партії «Відродження» (перешкоджання професійній роботі журналістів газети «Вісті Дергачівщини» та реформуванню друкованого видання).

Літвінов Олександр Миколайович, голова Балаклійської районної ради, Харківська область, представник БПП «Солідарність» (зволікання із ухваленням рішення про вихід зі складу співзасновників редакції газети «Вісті Балаклійщини»).

Масельський Степан Іванович, голова Балаклійської районної державної адміністрації, Харківська область, представник БПП «Солідарність» (зволікання із прийняттям рішення про вихід зі складу співзасновників редакції газети «Вісті Балаклійщини»).

Мудрий Віктор Олексійович, голова Апостолівської районної ради, Дніпропетровська область, представник БПП «Солідарність» (перешкоджання реформуванню газети «Апостолівські новини»).

Назарова Оксана Валентинівна, голова Каховського районного осередку політичної партії «Блок Петра Порошенка», Херсонська область (спроба рейдерського захоплення газети «Каховська зоря» і реєстрація 17 видань зі схожими назвами).

Скримський Франц Францович, Полонський міський голова, Хмельницька область, представник БПП «Солідарність» (неодноразові спроби позбавити реформовану газету «Новий шлях» редакційного приміщення).

Сліпець Віта Володимирівна, голова Сватівської районної ради, Луганська область, представниця Аграрної партії України (спроби позбавити приміщення редакцію газети «Новини Сватівщини»).

Тертична Тетяна Станіславівна, голова Каховської районної ради, Херсонська область, представниця партії «Опозиційний блок» (спроба позбавити газету «Каховська зоря» приміщення, в якому редакція працює 30 років).

За матеріалами nsju.org

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