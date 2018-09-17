У рейтингу ООН щодо людського розвитку Україна посіла 88 місце

У рейтингу ООН Україна посіла 88 місце з 189 країн з індексом людського розвитку 0.751

Попереду України – Еквадор, на сходинку вище – Перу.

Перші три місця в рейтингу займають Норвегія, Швейцарія та Австралія. У першу десятку також увійшли Ірландія, Німеччина, Ісландія, Швеція, Сінгапур та Нідерланди.

Останні три місця зайняли Південний Судан (0.388), Центральноафриканська Республіка (0.367) та Нігер (0.354).

При підрахунках індексу ООН враховує оцінку бідності, грамотності, освіти, середньої тривалості життя, рівень охорони здоров’я, соціальної захищеності, довголіття, екології, рівень злочинності, дотримання прав людини і ВВП на душу населення.

У минулорічній доповіді ООН Україна посідала 84 місце з індексом людського розвитку 0.743.

За матеріалами tribuna.sumy.ua

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