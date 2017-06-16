У питаннях АТО та реінтеграції Донбасу влада повинна говорити одним голосом – Ставнійчук

Натомість високопосадовці відверто заплутались у цій ситуації

Неузгоджені позиції всередині української влади щодо «зміни формату АТО», що почались із відомих заяв секретаря РНБОУ Олександра Турчинова і викликали реакцію президента Петра Порошенка, який анонсував підготовку законопроекту щодо подальшої кваліфікації конфлікту на Донбасі та відповідних дій України, залишаються в центрі уваги суспільства.

Наразі зміст президентського законопроекту залишається невідомим, а з вуст високопосадовців та провладних політиків звучать різні, порою взаємовиключні оцінки та прогнози.

Відомий правник та політик Марина Ставнійчук в ефірі телеканалу ЗІК звернула увагу саме на те, що «високопосадовці відверто плутаються у цій ситуації». На думку Ставнійчук, ця плутанина є деякою мірою симптоматичною. «Військова агресія стосовно України розпочалась з того моменту, коли в нас була анексована територія Криму. Відповідно до міжнародного права, саме цей момент – ключовий. І дивно аж тепер, через три роки, чути ось такі полярні інтерпретації того, що відбувалось усі ці роки. Бо весь період з 2014-го року, позиції та рішення влади були доволі суперечливими, часом навіть взаємовиключними».

Марина Ставнійчук підкреслює, що «У такому складному питанні влада повинна говорити одним голосом. Але єдиної позиції не прослідковується!» Коментуючи заяви секретаря РНБОУ, а ще раніше – Міністерства оборони щодо намірів повести мобілізацію, причому навіть жінок, експерт припускає, що насправді вони є наслідком розуміння владою несприятливої для неї вутрішньополітичної ситуації. «Отакими навіюваннями про воєнний стан, про якісь нештатні режими (бо те, що пропонується, не вкладається у чинне правове регулювання), влада створює для себе потрібний момент. Якщо буде потрібно, у залежності від того, як буде розвиватись ситуація, то можливо в окремих районах Донецької та Луганської областей і запровадять відповідний режим, що унеможливить вибори».

«У такому разі першими мобілізують тих, хто багато говорить», – підсумувала Марина Ставнійчук.

У той же час влада повинна діяти виключно для встановлення миру в країні, підкреслює політик. В тому, що ця тема набула такої гостроти і розголосу, Ставнійчук бачить і позитивний бік: «Сьогодні позиція президента мені імпонує, бо він нарешті почав серйозно говорити про реінтеграцію. Бо весь період з 2014-го року до цього моменту, позиції та рішення влади були доволі суперечливими. Тож хочеться, аби влада одним голосом нарешті сформувала державну стратегію тактики і політики стосовно окупованих територій і діяла виключно у руслі, спрямованому на вирішення питання миру».

Залиште свою думку!