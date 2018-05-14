У пам’ять про жертв депортації кримські татари піднялися на Чатир-Даг

У Криму відбулося традиційне сходження кримських татар на гору Чатир-Даг, приурочене до річниці депортації 1944 року.

Про це повідомляє кримськотатарська газета “Авдет”.

“У сходженні взяли участь близько 1500 осіб, які вшанували пам’ять предків, що загинули у результаті депортації народу 1944 року”, – йдеться в повідомленні.

За даними газети, на вершині гори учасники сходження прочитали колективну молитву у пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу, а також “утворили найбільшу у світі живу тамгу” (тамга – символ народу у вигляді тризуба, що уособлює родовий знак ханської династії Гіреїв).

За матеріалами ukrinform.ua