У Львові разом із Борисом Гребенщиковим заспіває капела «Дударик»

У вівторок, 16 травня, у Львівській опері – концерт проекту «БГ SYMPHONIA». Цей проект виник торік у Києві, ставши творчим результатом зустрічі Бориса Гребенщикова із українським саундпродюсером, клавішником гурту «Океан Ельзи» Мілошем Єлічем

У львівському концерті візьме участь Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» (художній керівник – народний артист України Микола Кацал, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка). Початок – о 19:00.

Концерти «БГ SYMPHONIA» відбулися уже у восьми містах України, усюди – з аншлагами. Тому команда проекту вирішила продовжити тур – і у травні цю ексклюзивну програму почують Львів та Київ: 16 травня музиканти презентують її на сцені Львівської опери, а 18 травня – у Національному драматичному театрі ім. І. Франка у столиці.

У концертах беруть участь музиканти із різних країн: оркестр «Віртуози Києва», музиканти із гурту Бориса Гребенщикова «Аквариум», Олексій Зубарєв (гітара, Росія), Брайан Фіннеган (флейта, Ірландія), Ліам Бредлі (перкусія, Ірландія). Диригент – музикант, композитор, аранжувальник, саундпродюсер, учасник групи «Океан Ельзи» Мілош Єліч (Сербія). У Львові до такого музичного інтернаціоналу доєднається і знаменита чоловіча хорова капела «Дударик».

Найбільша інтрига проекту – інструментальна п’єса, написана Борисом Гребенщиковим для симфонічного оркестру.

Залиште свою думку!