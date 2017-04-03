У Львові на аукціоні портретів літніх людей та немовлят зібрали понад 90 тисяч гривень

У Львові відбувся благодійний аукціон «Дзеркало душі»

З молотка пішло близько трьох десятків унікальних портретів літніх людей із немовлятами на руках – авторства майстра психологічного фотопортрету Вікторії Істоміної. Усі бабусі і дідусі, які взяли участь у фотопроекті, – самотні. Вони живуть у Львівському геріатричному пансіонаті (вул. Медової Печери, 71). Під час аукціону вдалося акумулювати 91 670 гривень. Ці кошти будуть передані у геріатричний пансіонат – для оновлення прально-дезінфекційної частини, яка зараз перебуває у вкрай неналежному стані. Загалом на цю справу потрібно близько 300 тисяч гривень.

Літнім людям, які взяли участь в унікальному фотопроекті Вікторії Істоміної, – від 72 до 93 років. А майже всім немовлятам – до рочку. Одній дитинці, яка стала моделлю, – усього-на-всього півтори місяці. Рекордна сума, за яку продали один із портретів-лотів, – 9 тисяч гривень.

Ціль проекту «Дзеркало душі» – нагадати людям про моральні цінності, які суспільство починає нівелювати: людяність, милосердя, співчуття, взаєморозуміння… Старість чекає кожного із нас. Тому важливо пам’ятати про те покоління, яке нас виховало та дало життя. Батьки, рідні чи просто пересічні жителі твого міста – усі заслуговують на повагу та ввічливість.

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