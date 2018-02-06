У Львівській опері відбудеться #project LOVE

Оркестр «ІNSO-Львів» готує нову романтичну програму для закоханих

13 лютого, напередодні Дня Валентина, у Львівській опері відбудуться прем’єрні концерти нового великого симфонічного шоу #project LOVE. Початок – о 17:30 та 20:00.

Цей романтичний вечір буде наповнений мелодіями та піснями найвідоміших романтиків усіх часів: Elvis Presley, John Williams, Josh Groban, Michael Buble, Frank Sinatra, Arno Babajanian, Andy Williams, Itzhak Perlman… Світові пісенні шедеври про кохання, пристрасні танцювальні номери та неймовірні спецефекти, – усе це нове симфонічне шоу #project LOVE!

За свою двадцятирічну історію академічний симфонічний оркестр «ІNSO-Львів», який буде основою шоу #project LOVE, став справжньою гордістю міста Лева. Оркестр зіграв із неймовірною кількістю всесвітньо відомих музикантів та диригентів, був учасником і переможцем багатьох міжнародних фестивалів, гастролював на трьох континентах.

Саме зі Львова розпочинається нова музична, емоційна та досконала, історія під назвою #project LOVE. Пісні, які прозвучать у Львівській опері 13 лютого, уже підкорили мільйони сердець по всьому світу. А в цей вечір оркестр «ІNSO-Львів» виконає легендарні романтичні композиції в оригінальних аранжуваннях – і хіти розкриються по-новому, будуть забарвлені у нові яскраві фарби. Не обійдеться концертна програма і без нових пісень про кохання, які уже також встигли заслужити визнання.

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